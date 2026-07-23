La DGT se pone seria con el radar que multa a 80 kilómetros por hora en autovía: la multa de más de 200 euros que van a recibir miles de conductores en los próximos días de verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado esta mañana una campaña especial de vigilancia y control en tramos de carreteras en obras con el objetivo de reducir los comportamientos de riesgo en las zonas donde los operarios de mantenimiento se encuentran trabajando en vías de circulación abiertas al tráfico. Esta campaña cumple una función esencial para recordar aspectos básicos de la conducción durante todo el año, como en este caso la importancia de respetar la señalización en tramos de obra.

La mayoría de los siniestros que afectan a trabajadores de conservación de carreteras son atropellos provocados por vehículos ajenos a la propia obra y la velocidad es el factor más influyente. Asimismo, las distracciones y las maniobras incorrectas de adelantamiento o cambio de carril son factores recurrentes.

Por eso, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen a la iniciativa controlarán especialmente este tipo de infracciones, así como el cumplimiento de los límites de velocidad en los tramos con obras que afecten a la calzada y/o modifiquen el trazado de los carriles.

Estos nuevos radares operaran, por ejemplo, en los tramos de obras de carreteras de dos o tres kilómetros donde se indica la necesidad de reducir la velocidad por la situación de la carretera o porque hay un riesgo para los trabajadores.

"Esos radares móviles se dice que son sobre ruedas porque están sobre unos dispositivos con ruedas y que pueden ser fácilmente desplazables a los tramos o lugares donde se necesite o se entienda preciso y poder ser utilizados", subrayaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre su implantación en España. El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" de estos radares móviles que utilizan para "controlar tramos de riesgo".

Hay que tener cuidado con no sobrepasar la velocidad obligatoria en carretera, dado que puede ser motivo e sanción que pueden subir de los 100 a los 600 euros. Pero también existe otra sanción económica que ocupan tramos de tiempo. Las multas de 6 a 12 meses corresponden a una sanción penal recogida en el Código Penal español, que funciona bajo el sistema de días-multa. Esta modalidad obliga al juez a fijar una cuota diaria basada en la capacidad económica del condenado (entre 2 euros y 400 euros) y una duración temporal (de 180 a 360 días).

Fuente: La Nueva España