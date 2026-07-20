Multado con 200 euros por permanecer en un atasco sin orillarse para dejar un espacio central libre: entra en vigor el nuevo Reglamento de Circulación

El nuevo Reglamento General de Circulación lo deja muy claro: "cuando, con motivo de una retención, los vehículos circulen a paso de peatón o se detengan deberán orillarse de manera que dejen un espacio central libre para permitir el paso de vehículos de policía y demás servicios de emergencia". Es lo que se denomina como "carril de emergencia" y las multas por no respetarlo puede llegar a los 200 euros.

Según explica RACE (Real Autmóvil Club de España), la forma en la que tienen que orillarse los vehículos es del todo lógica: los del carril derecho hacia la derecha y los que circulan por el lado izquierdo hacia la izquierda.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación del Reglamento General de Circulación, cuyo objetivo es "mejorar la protección de los usuarios vulnerables de la vía". Estos son peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de movilidad personal.

Por primera vez, la norma recoge la definición de “usuario vulnerable de la vía”, que es aquel que, por razón del medio de desplazamiento que utiliza o por las características físicas del grupo de edad al que pertenece, tiene un mayor riesgo de sufrir lesiones en caso de accidente de tráfico o que éstas sean de mayor gravedad. El Reglamento General de Circulación incluye gracias a la reforma un nuevo Título VI, que incluye normas de circulación específicas en zonas urbanas.

Se paración de 1,5 metros y reducir la marcha 20 km/h

Entre las novedades, destaca, además del "carril de emergencia, que "los vehículos que rebasen a otros inmovilizados ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora respecto al límite existente en la vía". Por otro lado, "en autopistas y autovías, cuando la circulación quede dificultada a causa de la nieve, queda prohibido adelantar y se circulará únicamente por el carril de la derecha dejando expedito el de la izquierda para la circulación de los vehículos de emergencia y quitanieves.

Cambios en los semáforos

En vías urbanas también hay cambios. Uno de ellos es que "en pasos para peatones con semáforo, como norma general, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde para peatones". Otro es que "se dota de entidad jurídica a los caminos escolares seguros, definiéndolo como aquel conjunto de vías acondicionadas por la autoridad competente para favorecer que los niños y las niñas se trasladen a los centros escolares caminando, en transporte público o utilizando medios de movilidad no motorizados".

Por último, "se regula la maniobra de estacionamiento de las autocaravanas, que no podrán extender elementos propios que desborden el perímetro del vehículo, considerando como tal la proyección en planta, deberán descansar sólo sobre neumáticos y no podrán verter fluidos procedentes del habitáculo".

Fuente: La Nueva España