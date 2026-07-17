La multa de 200 euros en ciudad que está recibiendo cientos de conductores por no respetar la nueva 'cuenta atrás': la Guardia civil extrema la vigilancia

Ahora que llegan las vacaciones de verano la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan millones de desplazamientos por todo el país. Los conductores que se desplacen a ciudades o localidad diferentes a la de su lugar de residencia habitual deben tener en cuenta que pueden encontrarse con una serie de señales de tráfico o normas diferentes a las del lugar donde viven.

Y es que hay una imagen que se repite en multitud de ciudades. El conductor circula con su coche y está para en un atasco. El semáforo se pone en verde y los vehículos comienzan a avanzar lentamente. El tiempo avanza, y la hora para llegar a nuestro lugar de trabajo se va reduciendo, por lo que entran las prisas. De repente, se vuelve a poner en verde y avanzamos hasta llega a la línea que sobrepasa el semáforo. La cruzamos justo cuando se pone en rojo y continuamos a nuestro destino.

En lo alto del semáforo había, en algunos, caso una cuenta atrás que ya había llegado a cero en el momento de sobrepasar la señal. Días después, ese conductor recibe una sanción de hasta 200 euros, acompañada de dos fotos y la pérdida de 4 puntos.

Y es que la DGT ha reforzado la vigilancia y el control en las ciudades con la instalación de los nuevos radares foto-rojo, que ya ha colocado en diferentes localidades. Tal y como explican los expertos de RACE, las cámaras de los semáforos foto-rojo se ubican en un soporte a 25 metros de distancia de la línea de detención de los coches. Así abarcan la imagen tanto de los coches como la de la propia luz roja del semáforo. Este sistema solo entra en funcionamiento y capta fotografías a color (tanto de día como de noche) cuando el semáforo está en rojo. Para que sea válida la denuncia debe haber dos fotos: una primera en la que el vehículo debe aparecer antes de la línea de detención con la luz en rojo. Si pasa el semáforo en ámbar no hay motivo de sanción. Segunda foto: el mismo vehículo debe fotografiarse tras la línea de detención, con la luz en rojo en el semáforo. De esta forma, se demuestra que el coche se ha saltado el semáforo.

En algunas ciudades como Oviedo, algunos radares foto-rojo cuentan con una cuenta atrás instalada en lo alto del semáforo que avisa a los conductores cuando las luces en doble ámbar cambian a rojo y así no pillan por sorpresa a los conductores. En Oviedo, por ejemplo , el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento ha registrado un ruego en la Comisión de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación para que se instalen cronómetros de cuenta atrás visibles para los conductores en todos los semáforos del municipio que disponen de sistema de control 'foto rojo', siguiendo el modelo ya aplicado por el propio equipo de gobierno en la Plaza Castilla. La formación ha subrayado que esta medida contribuiría a reforzar la seguridad vial, reducir situaciones de riesgo derivadas de frenazos o decisiones precipitadas y garantizar la transparencia en el uso de estos dispositivos, alejando cualquier sospecha de afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento.

La multa por saltarse un semáforo en rojo es de 200 euros y también conlleva la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. La sanción se puede abonar de forma voluntaria en los 20 días naturales siguientes a recibir la notificación de la denuncia, lo que implica una rebaja del 50% por pronto pago. Tras ese período, tendrás que pagar la multa íntegra o interponer un recurso en el plazo máximo de un mes, aseguran desde RACE.

Fuente: La Nueva España