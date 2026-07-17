La DGT confirma la campaña para bajar desde este lunes la velocidad máxima en autovía: la Guardia Civil y la Policía Local extreman la vigilancia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña para intensificar la vigilancia en los tramos de carreteras que están en obras, que se mantendrá hasta el próximo domingo, día 28, con el fin de reducir los comportamientos de riesgo por parte de los conductores.

Esta campaña, en la que participan los agentes de tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas que se sumen, controlará especialmente las infracciones de exceso de velocidad en los tramos en obras, según ha informado la DGT este lunes en un comunicado.

En 2025 se produjeron 154 siniestros de tráfico en tramos en obras de mantenimiento y conservación de carreteras, de los que 26 implicaron a operarios que trabajaban en calzada, y en los casos restantes estaban dentro de sus vehículos.

En el comunicado, la DGT sostiene que la mayoría de siniestros que afectan a los trabajadores de conservación son atropellos provocados por vehículos ajenos a la obra, en los que la velocidad es el factor más influyente, así como las distracciones o las maniobras incorrectas de adelantamientos o cambios de carril.

En este sentido, la DGT ha dado luz verde a la certificación de los dos primeros modelos de cono conectado, que permitirán a las empresas de conservación comunicar el inicio y finalización de las obras activando automáticamente una incidencia de circulación en el centro de gestión de tráfico de la dirección general.

Tal y como explican desde la DGT, los conos conectados son dispositivos IoT con los que se puede realizar la comunicación de comienzo y finalización de las obras en las vías con el fin de reportar su ubicación exacta a la plataforma de vehículo conectado del Punto de acceso nacional de información de tráfico y movilidad (NAP).

"El uso de conos conectados favorece la protección de los trabajadores mientras desempeñan labores de conservación, limpieza y adecuación de la vía. Además, con respecto al resto de usuarios de la vía, estos dispositivos les advierten del riesgo que supone la presencia de obras en la calzada a través de los paneles de mensaje variable o en sus propios vehículos conectados. Por otro lado, se pueden dar situaciones en las que una obra o desperfecto en la vía debe ser señalizado, aun cuando no se encuentre ningún trabajador en la zona. En estos casos, los conos conectados también alertan a los conductores que se aproximen a ese punto".

Fuente: La Nueva España