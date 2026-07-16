Multa que llega de 600 euros tras la norma de Tráfico de reducir la velocidad en la autovía con peaje a 80 kilómetros: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El Servei Català de Trànsit (SCT) prevé limitar a 80 km/h la velocidad en la AP-7, C-32, C-31 sur y B-23 entre las 17 y 22 horas del próximo martes, cuando se prevé la salida de 490.000 vehículos del área de Barcelona en el marco de la operación de puente de Sant Joan, en cuyas vías tampoco podrán circular camiones, informa en un comunicado.

El SCT y los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial de movilidad, ya que el día 24 coincide entre semana, por lo que se prevé un escenario de movilidad diferenciada entre este fin de semana previo y los desplazamientos de la verbena y el mismo día festivo.

En cuanto a este fin de semana, entre el 19 y 21 se prevé la salida de 610.000 vehículos del área de Barcelona y el regreso de unos 290.000.

Con el objetivo de minimizar las retenciones y garantizar la seguridad en la red viaria, el SCT establecerá un conjunto de medidas especiales de ordenación y regulación de la movilidad, principalmente carriles adicionales en sentido contrario a lo habitual para aumentar la capacidad vial, por lo que se habilitarán transfers a la AP-7 norte y sur y también a la C-32 en el Maresme.

Además, habrá restricciones para los vehículos pesados en la AP-7 entre Maçanet de la Selva y L'Hospitalet de l'Infant el martes de la verbena por la tarde. Adicionalmente, el miércoles 24 se adoptarán limitaciones para los camiones (circular por el carril derecho y prohibición de realizar adelantamientos) en la AP-7 entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, en ambos sentidos.

En este dispositivo participarán 286 agentes de Trànsit de los Mossos d'Esquadra, que establecerán 52 controles policiales tanto en vías de alta capacidad como en la red secundaria.

Este operativo se enmarca en la campaña coordinada de control de alcohol y drogas en toda Catalunya, que tendrá lugar del 22 al 28 de junio, con 678 controles previstos y más de 2.000 efectivos desplegados, con una doble finalidad preventiva y sancionadora.

Cabe recordar que respecto a las multas que puedes recibir por sobrepasar la velocidad obligatoria, las infracciones muy graves son aquellas que exceden en más de 50 km/h la velocidad permitida, por lo que circular a más de 80 km/h sobre el tramo boligatio (120 kilómetros por hora, por ejemplo) tendrá una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carnet.

Fuente: La Nueva España