Adiós a circular en el centro de la ciudad de 9.00 a 21.00 tras la normal del Gobierno local: multas de 200 euros aunque hay excepciones

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado la 'Situación 2' del plan de alerta por contaminación del aire urbano, ante los elevados niveles de ozono registrados en las últimas jornadas y el anuncio de una nueva ola de calor, lo que supone el cierre al tráfico de la zona centro, la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y un refuerzo de las líneas de autobús urbanos.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que por tercer día consecutivo se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica, con valores superiores a 120 µg/m3 de ozono, lo que ha obligado a pasar de 'Situación 1', activada el 16 de junio, a 'Situación 2' y establecer restricciones al tráfico, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así, Valladolid aplicará la ordenanza municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y cerrará al tráfico la zona centro desde las 9:00 a las 21:00, a partir de este sábado 20 de junio, a la que solo podrán acceder las excepciones recogidas en la norma.

En concreto, vehículos de vecinos empadronados o con garajes en la zona; los de emergencia; los que presten servicios de urgencia; el transporte público; los autobuses turísticos; los taxis; los vehículos que dan servido a instituciones; los de mudanzas, servicios funerarios o transportes de fondos; o las grúas y servicios de talleres.

Además, se decreta la gratuidad de los aparcamientos disuasorios de Feria de Muestras, Playa de Las Moreras, C/ de La India, Zona Reyes Católicos, Cuatro de Marzo, C/ de La Vía y Paseo de Renacimiento. Y se incrementarán las líneas de autobús urbanos, sobre todo las que tienen origen y destino a la ZBE, así como la dotación de bicicletas públicas.

El Ayuntamiento ha explicado que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir a su formación.

La previsión de temperaturas elevadas hasta el miércoles hace probable que esas concentraciones continúen siendo elevadas, por lo que es necesario tomar medidas, dado que la previsión es que se sigan superando los niveles durante el fin de semana y el lunes. Circular por el centro de una ciudad cuando está cerrado al tráfico por alta contaminación o por normativas de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se considera una infracción grave de la Ley de Tráfico. El importe de la multa asciende a 200 euros, cantidad que se reduce a 100 euros si se abona con pronto pago en los primeros 20 días.

Además, de cara a la ciudadanía, el Consistorio ha recomendado a las personas de riegos reducir las actividades al aire libre, y en los casos que así sea seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.

Para el resto de población, también se recomienda reducir las actividades prologadas y enérgicas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.EFE

Fuente: La Nueva España