La DGT se pronuncia sobre el adiós de la baliza v-16 en los próximos días: "Incertidumbre e inseguridad"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 desde el pasado 1 de julio de cara a la operación verano, con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial".

Así lo ha anunciado el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se ha referido a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026 y con el que ha tratado de decir adiós a todas las dudas que hay sobre el futuro de este dispositivo.

Navarro ha explicado que en estos momentos la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza, de la que ha dicho que presenta "ventajas" con respecto al triángulo de señalización, ya que incorpora luz, está conectada y no es necesario bajar del vehículo para instalarla.

Aun así, Navarro ha admitido que existe "un cierto estancamiento" en sus ventas, así como una "confusión" e "incertidumbre" sobre esta baliza, de la que ha responsabilizado de forma velada al PP por "las denuncias en Bruselas".

Ante esta "confusión", Navarro ha anunciado una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización: "Es un elemento importante de seguridad vial porque es un tema que salva vidas", ha subrayado.

Conos conectados

Por otro lado, ha explicado que España está avanzando en el uso de los "conos conectados", que, al igual que la baliza V-16, también emiten una señal para avisar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera.

En su turno de réplica a los grupos, Navarro ha dejado claro que, pese a la situación de "incertidumbre e inseguridad" que se ha creado "entre todos" con la baliza, este elemento "ha venido para quedarse" porque es "una mejora para la seguridad".

Y ha arremetido contra el PP por haber acudido a la Comisión Europea a hablar sobre la baliza "sin haber hablado con la DGT" previamente, lo que ha tachado de "falta de lealtad": "Esto se llama ser un chivato, y cuando iba al colegio tenía mala imagen", ha ejemplificado.

Fuente: La Nueva España