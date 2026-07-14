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Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): el Congreso pone fin a la polémica tras señalar que se "atenta contra la libertad, contra la igualdad y contra el bolsillo de los españoles"

Se apunta a que la norma es "anticonstitucional" y ha aludido al artículo 19 de la Constitución (sobre el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional) y al artículo 14 (principio de igualdad y derecho a la no discriminación)

Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): el Congreso pone fin a la polémica tras señalar que se &quot;atenta contra la libertad, contra la igualdad y contra el bolsillo de los españoles&quot;

Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): el Congreso pone fin a la polémica tras señalar que se "atenta contra la libertad, contra la igualdad y contra el bolsillo de los españoles"

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Manuel Riu

La Comisión Mixta ha rechazado en el Congreso, con los votos en contra de PSOE y PP, una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en la que instaba al Gobierno a revocar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios.

Desde Vox, la diputada Patricia Rueda ha calificado esta ley de "anticonstitucional" y de "capricho ideológico", mientras que tanto PSOE como PP han defendido que las ZBE son una herramienta respaldada por la comunidad científica cuyo objetivo es proteger la salud de los ciudadanos.

La PNL "relativa a revocar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios españoles" que se ha presentado en el marco de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido rechazada por 2 votos a favor y 32 en contra.

Rueda, quien ha sido la encargada de presentar la propuesta ante los parlamentarios, ha dicho que la norma es "anticonstitucional" y ha aludido al artículo 19 de la Constitución (sobre el derecho a circular libremente por todo el territorio nacional) y al artículo 14 (principio de igualdad y derecho a la no discriminación).

Además, ha subrayado que las ZBE son una "norma maquillada de verde" alineada con "esa Agenda 2030 que le está complicando la vida cada día más" a los españoles.

¿Afán recaudatorio?

"Esto no es más que un afán recaudatorio de populares y socialistas (...) Atenta contra la libertad, contra la igualdad y contra el bolsillo de los españoles", ha añadido la diputada.

En respuesta, el diputado del Grupo Socialista Daniel Senderos ha lamentado que Vox se tome "a broma todo lo que tiene que ver con el medioambiente y la emergencia climática" y se ha referido al último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el que se dice que "más de 4 millones de niños y niñas en España se enfrentan a amenazas como la polución atmosférica".

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"Las políticas para reducir la polución atmosférica no son una cuestión ideológica como dice Vox, son medidas de salud pública y de protección ambiental, y la responsabilidad del Gobierno no es otra que proteger la salud de sus ciudadanos, y eso es lo que garantizan las ZBE", ha aclarado.

Por su parte, el PP ha mantenido en este caso la misma línea defendida por el PSOE y, por medio del senador José Manuel Baltar, ha basado la negativa de su grupo en cuatro razones: https://www.youtube.com/watch?v=dUxt3dO76V4

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"Las ZBE forman parte ya de nuestra normativa y también de los compromisos asumidos por España y, por tanto, las consecuencias de la derogación que pretende Vox serían no solo el retroceso ambiental, sino una inseguridad jurídica tanto para ciudadanos como para ayuntamientos", ha sentenciado.

Fuente: La Nueva España

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