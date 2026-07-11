El "síndrome" en carretera que está causando multas de 200 euros por equivocarse de carril: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días

Con la llegada del verano y las vacaciones se calcula que se producirán millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país para acudir a destinos de playa, interior o cualquier lugar que nos ea la ciudad donde vivimos y queremos desconectar.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se realicen y superen los 5 millones de desplazamientos que hubo por estas fechas en 2025. Por ello pretende reforzar la vigilancia en carretera para velar por la seguridad de los conductores y acompañantes y velar porqué se cumplan las normas de tráfico. Y ojo, no solo hablamos de cuidar la velocidad, sino también de saber cómo circular por los diferentes carriles del ancho de carreteras nacionales.

Y es que la DGT ya ha advertido a los conductores de que deben tener cuidado con el "síndrome del carril izquierdo", un fenómeno que recorre nuestras vías. ¿Y de qué se trata?

Pues básicamente es mantenerse continuamente por el carril izquierdo de la vía, aunque las condiciones de circulación no sean como para adelantar o usar ese carril 'rápido'. Aunque no existe ningún tipo de radar o mecanismo de vigilancia, como cámaras, que vigilen esta sanción, los agentes de la Guardia Civil si pueden dar el alto al conductor y sancionarle con una multa de 200 euros.

A la hora de viajar en verano hay que tener en cuenta que muchas ciudades cuentan con carriles que pueden que no existan en nuestro lugar de origen. Uno de ellos es el carril BUS-VAO. Tal y como explican los expertos de RACE, circular por un carril Bus-VAO sin cumplir las condiciones de acceso puede acabar en una multa de 200 euros. Aunque muchas veces se habla de sanciones “por ir solo en el coche”, lo que realmente castiga la DGT es utilizar estos carriles reservados sin respetar las normas que regulan su uso. Y esas condiciones no siempre son las mismas.

Ocupantes y vehículos autorizados

El número mínimo de ocupantes, los horarios de funcionamiento o los vehículos autorizados pueden variar según el tramo y la señalización instalada en cada vía. Por eso conviene fijarse bien antes de acceder a uno de estos carriles, especialmente en accesos metropolitanos y corredores con mucho tráfico donde este tipo de infraestructuras son cada vez más habituales.

Además, la vigilancia sobre estos carriles se ha endurecido en los últimos años, especialmente allí donde su uso indebido es más frecuente. La señal que identifica estos carriles muestra un vehículo con varios ocupantes sobre fondo azul y suele incorporar indicaciones como “2+” o “3+”, en función del número mínimo de personas necesarias para circular por él. Se trata de la señal S-51b, utilizada para señalar carriles reservados a vehículos de alta ocupación.