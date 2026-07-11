Multado un conductor con hasta 500 euros tras sufrir un accidente pese a llevar la baliza v-16 por la norma del BOE: inmovilización del coche y pagos a la aseguradora pese a estar a todo riesgo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido muy clara a través de las palabras de su propio director sobre el uso de la baliza v16. Ha afirmado que los argumentos a favor de la baliza de emergencia V16 son "contundentes" y que "todo son ventajas" respecto a los triángulos, que suponían un "riesgo". "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?", ha apuntado.

El máximo responsable de la DGT lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro". "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora", ha explicado. Por lo tanto, pide a todos los conductores respetar la norma y llevar este accesorio obligatorio este verano en la guantera y utilizarla en caso de avería.

Pero, ojo, a la hora de conciliar por carretera también debes llevar la V19 en regla, ya que de no hacerlo, no solo te enfrentas a una sanción económica elevada, sino a otros problemas como inmovilización del vehículo. Y es que nos referimos a la importancia de circular con la ITV en regla.

Como explican los expertos de RACE, las consecuencias por tener un accidente con la ITV caducada pueden ser de índole legal, administrativa y económica. Por ejemplo, si tu vehículo está a terceros, tiene la ITV caducada, y has sido el causante por norma general la aseguradora debe cubrir los daños del otro vehículo y de las personas accidentadas, aunque luego te reclamará la cantidad económica adjudicada al no tener el coche en las condiciones adecuadas, siempre que conste en las condiciones de la póliza. Si tu vehículo está a todo riesgo, tiene la ITV caducada, y has sido el causante: la compañía se puede encargar de los daños personales y materiales, aunque ocurrirá como en el caso anterior. Además, se podrá negar a pagar los daños de tu propio vehículo e incluso los tuyos propios si has sufrido algún tipo de lesión.

Aunque, en principio, no hay pérdida de puntos por llevar la ITV caducada, sí que puede acarrear una sanción económica que va entre los 200 y 500 euros. No obstante, si está presente la Policía, puede plantear otras posibles faltas del coche con las que sí puede haber sustracción de puntos, por ejemplo, si los neumáticos no tienen ningún tipo de dibujo, recuerdan desde RACE.

Fuente: La Nueva España