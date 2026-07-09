La DGT se pone seria con la multa de la guantera este verano con todos los papeles en regla: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este viernes que los argumentos a favor de la baliza de emergencia V16 son "contundentes" y que "todo son ventajas" respecto a los triángulos, que suponían un "riesgo". "Que nadie salga este verano sin llevar la V16 a la guantera, ¿de acuerdo?", ha apuntado.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que la baliza V16 "es una experiencia para hacer un libro".

Según Navarro, España "tiene una imaginación para hacer memes increíble, excepcional, pero de alto nivel, mucha imaginación y mucha creatividad". "Esto lo hemos constatado con el tema de las balizas", ha apuntado, al tiempo que ha insistido que el objetivo es "la seguridad de todos".

Además, el director de Tráfico ha asegurado que les han criticado "por ser un invento español, cosa inaudita, en lugar de estar orgullosos de que esto no lo ha hecho nadie". "Desde la DGT, lo vimos como un proyecto de país y nos sorprende un poco toda la chanza que se puede hacer alrededor", ha manifestado. "Deberíamos hacer un esfuerzo todos para que nadie salga de vacaciones sin llevar la V16 en la guantera. Seguiremos haciendo campañas de comunicación, explicando las ventajas, explicando todo lo que supone, y poco a poco quiero creer que el sentido común se impondrá", ha declarado, para después insistir: "Tiempo al tiempo. Acabaremos todos con la V16 en la guantera". De cara al verano, Pere Navarro ha avisado: "Ojo, como tenga una avería o cualquier cosa y se pare en la carretera, primero, si lo ve la policía le sancionará porque es obligatorio colocar la V16, le pondrá la correspondiente multa. Segundo, ojo, que no tenga problemas con algún accidente, porque entonces puedes tener problemas con el atestado y con la aseguradora".

Ante la operación verano, el director de la DGT pide tener cuidado con las distracciones, las manos en el volante y la vista en la carreteras; no arriesgar y no beber al volante. No obstante, cree que "a estas alturas de la vida la gente ya sabe cómo se debe de comportar.

Fuente: La Nueva España