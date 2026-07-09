Cambios en la normativa de los coches 2026: tras la etiqueta medioambiental llega la matrícula WW que afecta a turismos

De hace unos años hasta ahora, hemos tenido que añadir ciertas novedades a nuestro vehículos para poder cumplir con las nuevas normas que ha establecido la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por un lado están las etiquetas medioambientales, que son conocidas como las "etiquetas" medioambientales. La clasificación de los vehículos a través del distintivo ambiental tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En algunas ciudades ya se está utilizando este distintivo ambiental a la hora de restringir el tráfico en los días de alta contaminación, prohibiendo la circulación a los vehículos que carecen de él.

Si bien la obtención y colocación del distintivo es voluntaria, esta debe hacerse adherido la pegatina en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él. En su defecto (en el caso de motocicletas), en cualquier sitio visible del vehículo. Así, encontramos la etiqueta 0 emisiones, la Eco, la C, de color verde y la B, que es la amarilla. El distintivo es válido para circular en España. Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular.

Y hablando de la circulación en otros países, a partir de este año vamos a comenzar a ver una novedad en las matrículas de los vehículos dentro de nuestro país. Seguro que tienes bien identificadas las matrículas de coche en España por su fondo en color blanco, sus caracteres en negro y su código alfanumérico formado por cuatro números y tres letras consonantes. Es el último modelo que incluye la banda azul europea con la bandera de la UE y la letra E de España en su parte inferior en el lateral izquierdo. Estas matrículas europeas, en vigor desde el año 2000 conviven con las anteriores con distintivo provincial, cuatro números y dos letras consonantes. Pues ahora te vamos a hablar de una novedad que afecta una parte clásica de nuestro coche. En España, además de la matrícula ordinaria con dos bloques de números (0000) y letras (AAA) de color negro sobre fondo blanco y con el logo europeo (fondo azul y estrellas amarillas) con una letra E en blanco, puede llegar una nueva matrícula desde Francia que, sin duda, será bastante llamativa en carretera. Se trata de las matrículas rosas, un formato que no sustituirá al sistema español, sino que identificará a los vehículos procedentes de otros países europeos que circulen con un registro temporal. Se emplean en países como Francia desde principios de 2026 para reemplazar las matrículas provisionales.

Su función es clara: señalar a los vehículos que aún no han completado la matriculación definitiva, facilitando que las autoridades puedan identificarlos a simple vista. Estas matrículas rosas mantienen el formato alfanumérico habitual, pero incluyen el prefijo específico "WW" (que indica registro temporal en Francia) sobre un fondo rosa.

Fuente: La Nueva España