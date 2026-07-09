Adiós a las ZBE y a las etiquetas polémicas: "Anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones"

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha presentado un requerimiento formal a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en el exige la anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital y ha acusado al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida de "incumplir" el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En concreto, la asociación alude a la decisión de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró en septiembre de 2024 la nulidad de pleno derecho de los preceptos esenciales que configuraban la Zona de Bajas Emisiones general de Madrid y las dos ZBE de especial protección.

Una decisión judicial, que según ha recordado AEA, adquirió firmeza el pasado 21 de abril tras el auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En un comunicado, en base a los datos del Portal de Transparencia del propio Consistorio, AEA calcula que el número de sanciones que el Ayuntamiento de Madrid tendría que anular a fecha de hoy supera los 3,5 millones de denuncias por un valor económico que se aproxima a los 700 millones de euros.

En el requerimiento, presentado esta semana ante la Junta de Gobierno, la asociación reclama así la anulación de oficio de todas las multas impuestas con anterioridad a la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad y la inmediata paralización de los embargos que sigue ejecutando la Agencia Tributaria de Madrid sobre las cuentas de cientos de miles de automovilistas madrileños con multas pendientes de cobro.

"A pesar de ser firme la resolución judicial que anuló los artículos que daban cobertura a las restricciones de acceso y a las sanciones asociadas a ellos, impuestas no solo en las ZBEDEP de 'Distrito Centro' y 'Plaza Elíptica' sino en todas las vías de la capital afectadas por 'Madrid ZBE', el Ayuntamiento de Madrid sigue manteniendo 'vivos' millones de expedientes sancionadores y embargando las cuentas bancarias de cientos de miles de automovilistas madrileños", ha denunciado en un comunicado.

En este sentido, en el escrito remitido a la Junta de Gobierno apela al artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-. Administrativa (LJCA), según el cual la declaración judicial de nulidad de dichos preceptos produce efectos generales ('erga omnes') desde el día en que fue notificada a las partes, expulsando de forma definitiva y con efectos retroactivos ('ex tunc') dichos artículos del bloque normativo, así como los actos administrativos dictados a su amparo, entre ellos las sanciones impuestas".

También recuerda que este artículo marca que "el mantenimiento de cualquier sanción pendiente de pago basada en una norma declarada nula de pleno derecho incurre en una flagrante infracción del principio de legalidad".

Por ello, AEA pide a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que dicte una resolución general para archivar y anular de oficio todas las sanciones pendientes relacionadas con 'Madrid ZBE' y las ZBE de 'Distrito Centro' y 'Plaza Elíptica', así como "la paralización inmediata de cualquier procedimiento de apremio, recargo o embargo vinculado a las multas derivadas de la normativa anulada".

Desde el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, por su parte, han recordado que el pasado 24 de marzo se aprobó la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, que consolida las Zonas de Bajas Emisiones.

Fuente: La Nueva España