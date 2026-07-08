Multas de 600 euros por los nuevos radares con ruedas incorporadas de la DGT: "Pueden ser fácilmente desplazables a los tramos o lugares donde se necesite"

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha destacado que en el 28% de los siniestros mortales está involucrado el consumo de alcohol y en el 22% el exceso de velocidad, por lo que se van a implementar unos nuevos radares con ruedas para zonas en obras, que ya están homologados.

Estos nuevos radares operaran, por ejemplo, en los tramos de obras de carreteras de dos o tres kilómetros donde se indica la necesidad de reducir la velocidad por la situación de la carretera o porque hay un riesgo para los trabajadores.

"Esos radares móviles se dice que son sobre ruedas porque están sobre unos dispositivos con ruedas y que pueden ser fácilmente desplazables a los tramos o lugares donde se necesite o se entienda preciso y poder ser utilizados", subrayaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre su implantación en España.

El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" de estos radares móviles que utilizan para "controlar tramos de riesgo".

Tasa 0,0

En cuanto al alcohol y la conducción, Pere Navarro ha defendido la propuesta del Gobierno y la DGT para bajar el límite máximo permitido al volante que el Congreso rechazó. "No era una ocurrencia, sino que era una cosa avalada por informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Comisión Europea y avalada por la sociedad civil", ha manifestado.

"Cada uno que asuma su responsabilidad. Pero creo que la DGT, el Gobierno, ha hecho lo que tenía que hacer. Reunir, documentarlo, buscar todas las complicidades y llevarlo al Congreso de los Diputados. Otra cosa es lo del Congreso, que está como está", ha declarado, para insistir en que "caerá como fruta madura". "Tiempo al tiempo", ha apostillado.

Sobre la hoja de ruta del vehículo autónomo en España, ha señalado que ya hay 16 autorizaciones de pruebas expedidas para el vehículo autónomo. "Estamos ya regulando, haciendo el borrador sobre responsabilidades y demás para ordenar todo el tema", ha manifestado. Además, ha apuntado que "prisa ninguna" y que "es más importante hacerlo bien, que hacerlo rápido".

Finalmente, en cuanto a la celebración de una prueba de Fórmula 1 en Madrid en septiembre, el director de Tráfico ha dicho que España tendrá "dos grandes premios". "Si lo hacemos bien, no pasa nada", ha manifestado.

Fuente: La Nueva España