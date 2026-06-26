Multado un conductor que respetaba la velocidad permitida pero cometió un error con la vestimenta que ya se publica en el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche

El verano está a la vuelta de la esquina, pero en muchas comunidades el calor ya aprieta y son muchos los que aprovechan el fin de semana para ir a la playa. Por ello, es normal que los conductores se monten al coche con las chanclas puestas. Esto se suele deber a que vas de camino a la playa o a la piscina con ellas puestas. Sin embargo, no todos saben que esto puede ser peligroso y sancionable, aunque con varias comillas.

Pero, ¿pueden multarte por conducir con chanclas? La respuesta es que no hay ninguna norma que prohíba calzados en concreto. Por lo tanto, en la práctica solo por llevar chanclas al volante no pueden sancionarte ni está prohibido.

Sin embargo, sí que es cierto que los agentes de tráfico pueden multarte si consideran que el calzado es inadecuado y puede afectar a tu conducción. Así pues, desde la Guardia Civil se asegura que conducir con chanclas puede ser sancionable si no garantizan la libertad de movimientos necesaria cuando se conduce.

De hecho, desde la DGT también se apunta esto, pues ellos aconsejan que el calzado debe ser flexible y cómodo para conducir perfectamente. Por ello, desde esta institución se aconseja no conducir con chanclas ni tacones, además de evitar que las suelas estén mojadas para no resbalar.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación indica que podría ser motivo de una multa por conducir con chanclas de 80 euros (40 euros con reducción por pronto pago) conducir un vehículo sin mantener la libertad de movimientos que garantice la propia seguridad, la del resto de ocupantes y la de los demás usuarios de la vía. Esto, por tanto, podría ocurrir al llevar este tipo de calzado abierto o si vas descalzo. También es importante reseñar que estas multas no conllevan retiradas de puntos del carnet de conducir. No obstante, pese a que no esté prohibido conducir con chanclas, lo más recomendable es no hacerlo y utilizar calzados más cómodos y seguros mientras vas al volante.

Fuente: La Nueva España