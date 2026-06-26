La inesperada multa de 500 euros que van a recibir los conductores de furgonetas tras la decisión de la DGT: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Ahora que el verano está a la vuelta de la esquina seguro que se ven por las carreteras muchas furgonetas camper y autocaravanas. Un vehículo que ha ganado más adeptos año a año y que se ha convertido en una de olas opciones preferidas para millones de usuarios para disfrutar de sus días de descanso, sin tener que reservar un hotel o apartamento.

Eso sí, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha modificado la norma para estos vehículos y ha lanzado una serie de medidas y restricciones cuyo incumplimiento puede ser motivo de sanción económica. Tal y como explican los expertos de RACE, en 2026 no estamos ante una ley completamente nueva, sino ante una actualización de criterios por parte de la DGT que busca algo más sencillo (y a la vez más importante): evitar confusiones, unificar interpretaciones y dar seguridad jurídica a quienes utilizan este tipo de vehículos.

Una autocaravana, a efectos de circulación y estacionamiento, es un vehículo más. Mientras el vehículo esté correctamente estacionado —es decir, dentro de su perímetro, sin desplegar elementos exteriores ni generar molestias—, su uso interior no es relevante a efectos normativos. Dicho de otra forma: estar dentro, incluso durmiendo, no cambia nada si el estacionamiento es correcto.

Tampoco cambia el papel de los ayuntamientos. Siguen pudiendo regular el estacionamiento en su municipio, pero con un límite importante: no pueden establecer prohibiciones arbitrarias basándose solo en el tipo de vehículo, sin justificación objetiva. Si hay un punto que conviene tener claro —y que sigue siendo el eje de toda la normativa— es este: no es lo mismo estacionar que acampar. Es decir, puedes estacionar tu autocaravana en la vía pública como cualquier otro vehículo. Pero en el momento en que realizas ciertas acciones, la situación cambia y puede pasar a considerarse acampada, lo que sí está sujeto a restricciones específicas.

RACE aclara que un vehículo está acampado cuando se despliegan toldos, mesas o sillas, ocupas espacio exterior más allá del vehículo, realizas vertidos de líquidos o generas elementos que alteran el uso normal de la vía. En estos casos, la situación deja de considerarse estacionamiento y pasa a ser acampada, lo que puede dar lugar a sanciones. Las multas no son iguales en todo el territorio, ya que dependen de la normativa autonómica o municipal, pero en la práctica suelen moverse en un rango que puede ir desde unos 100 hasta más de 500 euros, especialmente en zonas con regulación específica o espacios protegidos.

Mientras no hagas nada de esto, el uso interior del vehículo no es relevante desde el punto de vista normativo. Aquí es donde más dudas suelen surgir, y donde esta actualización pone orden: cocinar, descansar o dormir en una autocaravana no es ilegal si está correctamente estacionada

Fuente: La Nueva España