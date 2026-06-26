Comunicado de la DGT para la nueva norma con multas de 500 a 1.000 euros y la obligación del 0,0: "Caerá como fruta madura"

La Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, ha rechazado este miércoles la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

La iniciativa, que ya no continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, ha recabado 19 votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC, mientras que han apoyado la proposición 18 diputados de PSOE, Sumar y PNV.

En el debate de la iniciativa, la portavoz 'popular', Bella Verano, ha dicho que la norma nace "con una evidente falta de contenido y de solidez y se ha preguntado por qué no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno. "Estamos ante una forma de actuar que evita controles, que reduce el análisis técnico y que diluye la responsabilidad que debería asumir el Gobierno cuando impulsa una medida de este calado", ha afeado.

Asimismo, Bella Verano ha declarado que el debate sobre la tasa de alcoholemia "no puede abordarse de manera simplista" y que "la bajada de la tasa por sí sola no es suficiente si no se acompaña de medidas complementarias" como más controles, prevención, educación vial, recursos, es decir, "una política integral".

Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Arribas, ha afirmado que la norma busca "seguir avanzando en la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos" en las carreteras. Además, ha subrayado que es "tan clara como necesaria" y que se alinea con las "recomendaciones europeas y con los países que mejores resultados han obtenido en materia de seguridad vial".

En este sentido, el director general de Tráfico está convencido de que su reducción será una realidad en España tras el rechazo del Congreso a esta medida. "Está maduro. Caerá como fruta madura", afirma en un evento sobre somnolencia en la conducción, donde añadía que "es un tema solo de cuestión de tiempo".

En su paso por el Congreso, el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) también abordará la supuesta falta de personal en las Jefaturas de Tráfico en Cataluña y el colapso en las listas de espera para examinarse de los distintos permisos de circulación con vehículos a motor en la comunidad autónoma; y el impacto del estado de conservación de las infraestructuras viarias en la seguridad vial.

Finalmente, Pere Navarro presentará el balance de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 en relación con el bienio 2022-2023, e informará de la previsión sobre medidas de la estrategia para el bienio 2024-2025.

Fuente: La Nueva España