Multa de 200 euros por circular a la velocidad adecuada en autovía pero llevar dentro su amuleto de la suerte: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche

En apenas unas semanas estaremos en julio y entonces tendrá lugar la gran Operación Salida de este verano . El año pasado, la Dirección General de Tráfico (DGT) estimó que se produjeron cerca de 5 millones de desplazamientos en estas fechas.

Este año se prevé que la previsión sea similar o incluso algo superior. Y es que hablamos de la primera operación salida de verano con algunas normas obligatorias como el uso de la baliza v16 en carretera en caso de sufrir una avería. Desde Tráfico también cuentan con nuevos radares fijos y de tramos instalados para velar que los conductores respetan las normas de tráfico establecidas.

Pero más allá de la velocidad y de no dar positivo en los controles de alcoholemia, existen otras normas que el conductor debe tener en cuenta a la hora de viajar y que también se vigilan con multas y se castigan con sanciones económicas.

Una de las habituales es la de viajar con elementos que puedan entorpecer la marcha. Nos referimos a llevar maletas o bolsas en lugares pocos seguros y que se puedan desplazar. El móvil, un bolso, un ordenador, la tableta, los juguetes de los pequeños, un paraguas, la mochila de los niños, una consola, una lata, una botella de agua, las bolsas de la compra deben ir bien sujetos dentro del coche porque si no se convierten en auténticos proyectiles en caso de accidente, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones e, incluso, la muerte, explican los expertos de RACE. Además, si van situados en la bandeja trasera restan visibilidad al conductor y, si los colocas en el asiento del copiloto, pueden provocar distracciones al estar pendiente de que no se caigan cuando hay una aceleración o una frenada brusca.

Otro detalle a tener en cuenta es que, aunque no sean objetos sueltos, tampoco debes dejar nada colgado en el espejo retrovisor, ya sea un rosario, unos dados, un amuleto de la suerte o un sencillo colgante. En términos de seguridad vial, te puede restar visibilidad desde el puesto de conducción y ponerte en peligro en alguna situación, aclaran desde RACE.

En el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, que habla sobre la visibilidad del vehículo, explica que: “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule”. Por tanto, esos colgantes limitan la visión y te pueden multar con hasta 200 euros.