Multada una conductora de 19 años que no podrá hacer un pago único: el juez fija una cuota diaria basada en la capacidad económica del condenado (entre 2 euros y 400 euros) de 6 a 12 meses

Efectivos Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca, han procedido a la investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad superior a la permitida, (superaba la velocidad en 95 kilómetros por hora) a la conductora de un turismo que circulaba a 215 kilómetros por hora, estando limitada la vía a 120 kilómetros por hora.

El hecho fue detectado en el radar fijo de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se encuentra en el kilómetro 299,400 de la autovía A-40, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Tras la oportuna investigación, se ha identificado a la conductora, de 19 años de edad; resultando ser conductora novel al tener una antigüedad en el permiso de conducción de 4 meses.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Cuenca.

Por estos hechos, la investigada podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

La DGT estableció el permiso de conducir por puntos como un “crédito que otorga la sociedad al conductor y que se puede perder como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora”. Por tanto, el haber aprobado el carnet de conducir no da un derecho ilimitado a llevar un coche, hay que tener cierta responsabilidad y la DGT quiere hacérselo ver así a los conductores noveles, que son aquellos que se acaban de sacar el carnet de conducir y tienen menos de tres años de experiencia al volante.

Así pues, los conductores más inexpertos comienzan con 8 puntos en lugar de los 12 puntos de saldo inicial que tienen aquellos que llevan más tiempo conduciendo vehículos. De igual manera, si a un conductor se le ha retirado el carnet y obtiene de nuevo el permiso, también empieza con 8 puntos.