Atención conductores: la multa cada 5 segundos que ya reciben miles de conductores y que obliga a la reducción puntual del límite a 80 km/h

Una de las multas más comunes a la hora de cirular por carretera es la de velocidad. Las sanciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 600 euros, con la pérdida de entre 0 y 6 puntos. Si el exceso de velocidad es superior a 60 km/h en poblado o 80 km/h en vías interurbanas, puede ser constitutivo de delito, tal como explican los expertos de RACE.

Cuando superas el límite de velocidad y llegas a una falta muy grave, además de la multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos, este acto se puede considerar un delito (según el artículo 379 del Código Penal). Esto conlleva alguna de las siguientes variantes: una pena de prisión de 3 a 6 meses; una multa de 6 a 12 meses; trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

La DGT ha hecho público recientemente el Anuario Estadístico General 2025, en él podemos observar datos interesantes sobre la movilidad en nuestro territorio. La cifra es demoledora: en 2025 se pusieron un total de 6.106.354 denuncias por infracciones de tráfico.

Como explican desde Informativos Telecinco, "es una cifra récord que supera en un 12,81 % los datos de 2024 (5.413.100 denuncias) y en un 18,61 % los de 2023 (5.148.398 sanciones). Como vemos, en tan solo dos años hay un millón más de multas de tráfico por año y se doblan los datos de 1990, cuando se registraron 3.088.850 sanciones. Para aplicarlo a datos más fáciles de comprender, si dividimos las 6.106.354 denuncias en los 365 días que tuvo 2025, se ponen un total de 16.730 al día, 697 a la hora, casi 12 por minuto o una multa de tráfico cada 5,2 segundos. En cuanto al motivo que las causa, dos de cada tres infracciones siguen siendo por exceso de velocidad. Todo ello teniendo en cuenta, además, que ni siquiera se incluyen dentro de estas estadísticas las multas de tráfico que se pongan en Cataluña o País Vasco, que tienen las competencias transferidas (en Navarra entrará en vigor a mediados de 2026). Andalucía es la comunidad autónoma más infractora, con 1.526.897 denuncias, seguida de la Comunidad Valenciana con 939.573 y la Comunidad de Madrid con 721.465. Hay que recordar que en Madrid está en la M-40 el radar que más multa de España".

Límite a 30 kilómetros por hora

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha defendido límite máximo de 30 km/h en las calles de un único carril de circulación por sentido de las ciudades como medida para reducir los atropellos mortales cuando se cumplen cinco años de su implantación.

Según ha destacado la Dirección General de Tráfico (DGT), en vigor desde el 11 de mayo de 2021, el objetivo de esta medida era reducir los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades, el ruido y la contaminación.

El departamento que dirige Pere Navarro ha destacado que a 50 km/h la probabilidad de fallecer en un siniestro de tráfico es del 80%, mientras que a 30 km/h, se reduce al 10%. "El establecimiento de los 30 km/h no es una medida puntual, sino que se enmarca en un proyecto de movilidad urbana que descansa en el modelo que dice que el 20% de la longitud de las calles de las ciudades soporta el 80% del tráfico urbano", ha añadido.

Estas vías son las de entrada y salida de la ciudad y las que enlazan los nudos de distribución entre los barrios, que deben estar blindadas a 50 km/h para garantizar la necesaria fluidez circulatoria. Fuera de esta red, queda el 80% de la longitud de las calles que solo soportan el 20% del tráfico. Estas vías son las que se utilizan para salir o llegar a destino y donde entra el calmado del tráfico a 30 km/h.