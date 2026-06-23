Adiós a la baliza v16 y la multa en verano: "No están obligados a llevarla, pero sí se recomienda"

La compañía tecnológica Netun Solutions ha advertido de que el 83% de las incidencias en carretera en España no se señaliza actualmente mediante balizas V16 conectadas, pese a su obligatoriedad desde el pasado 1 de enero, lo que pone de relieve el bajo nivel de adopción de esta tecnología orientada a mejorar la seguridad vial.

Según un análisis de la empresa, solo el 17% de las asistencias en carretera que se realizan a diario se producen tras la activación de uno de estos dispositivos, que permiten señalizar el vehículo detenido sin necesidad de abandonar el habitáculo y facilitan su geolocalización en tiempo real.

En España se registran cerca de 11 millones de siniestros al año, de los cuales alrededor del 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de cuatro millones de intervenciones anuales o unas 12.000 diarias, de acuerdo con datos de Unespa. Sin embargo, las activaciones de balizas conectadas se sitúan en torno a las 2.000 al día, según cifras del Ministerio del Interior.

Para la compañía, esta diferencia evidencia un problema relevante en la implantación de una herramienta que, además de mejorar la visibilidad del vehículo, permite su conexión con la plataforma DGT 3.0, facilitando la alerta a otros conductores y reduciendo el riesgo de atropellos.

Además, atribuye esta baja tasa de uso a factores como la falta de información entre los conductores sobre la obligatoriedad de estos dispositivos, el desconocimiento de sus ventajas frente a otros métodos de señalización o la confusión existente entre balizas conectadas y no conectadas.

De hecho, respecto a la falta de información, muchos conductores de motocicletas tienen dudas sobre si tiene que llevar la baliza V16 en su vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) es clara respecto a este asunto. En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera. Dado su diseño con base magnética, estos son los puntos más frecuentes y recomendados para colocar la baliza: Depósito de gasolina, ya que ofrece una posición elevada y central; asiento o maletero, ideal si la moto cuenta con baúl o la barra del espejo.

Recuerda que la multa por no llevar o no usar la baliza V-16 oscila entre 80 y 200 euros, dependiendo de la situación, y no conlleva la retirada de puntos del carnet de conducir.