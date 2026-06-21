Multas de 500 euros este verano por bajar la ventanilla en plena marcha y hacer este gesto prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia
"Puede provocar un desastres de tales proporciones que ni te imaginas", alerta la DGT
A.C.
El verano y las vacaciones están a la vuelta de la esquina y con ello llega la gran operación de tráfico en las carreteras de toda España. Los controles de la Guardia Civil se intensificarán durante las próximas semanas para garantizar la seguridad de los conductores.
Desde principios de año se ha hablado y mucho de la entrada en vigor de la nueva baliza V16, cuya multa por no llevarla es de 200 euros, pero normas que no cambian y que siguen en vigor. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de lo caro que puede salirte hacer este gesto al bajar la ventanilla del coche. Tan caro como que son 500 euros de multa y pérdida de seis puntos en el carné de conducir.
Hablamos de tirar las colillas por la ventanilla en plena marcha. "Tirar una colilla por la ventanilla de tu vehículo puede hacerte perder 6 puntos del permiso de conducción y 500 euros de multa, pero sobre todo puede provocar un desastre de tales proporciones que ni te imaginas", alerta en sus redes sociales.
La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial recoge implícitamente la prohibición de “arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial”. Ahí entran las colillas, pero también muchos otros objetos. ¿Cuántas veces has visto tirado en la carretera una mochila o un playero o una chaqueta?
En el caso de las colillas, la DGT se ha puesto especialmente dura con este asunto, ya que antes tirar cigarrillo por la ventanilla suponía la retirada de cuatro puntos en el carné y ahora son seis. Pero ahí no acaba la cosa: la legislación actual tipifica como infracción leve dejar, verter o arrojar objetos o materiales, de cualquier tipo, en la zona de uso público.
Estos actos pueden ser sancionables con una multa de hasta 3.800 euros. Esta cifra podría ser aún mayor si ello afecta el estado de las carreteras. En este caso, la sanción aumentaría a los 9.800 euros.
Pero es que, si además de todo lo anterior, causas un incendio ahora que llegan las altas temperaturas, puedes acabar en la cárcel. La pena sería de seis años en prisión.
Según datos del Ministerio, un 3% de los incendios forestales que se producen en nuestro país se originan debido a colillas abandonadas o que han sido lanzadas desde algún vehículo.
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