Multas de 200 euros a cientos de conductores por conducir por autovía pese a la prohibición del BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia y regala chalecos

La campaña realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para vigilar la circulación de los vehículos de movilidad personal (VPM) como patinetes eléctricos por vías interurbanas, donde tienen prohibida su circulación, se ha saldado con 186 denuncias y la entrega de cien chalecos reflectantes a conductores para su uso en zonas urbanas, donde la normativa les permite la circulación.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Jefatura Provincial de Tráfico desde donde se ha recordado que en el transcurso de la campaña desarrollada hace un mes, entre 4 y 10 de mayo, se contabilizaron tres siniestros con vehículos de movilidad personal implicados.

Además de esta vigilancia, durante el mismo periodo se emprendió una segunda acción destinada a la protección de los peatones, de modo que durante ese tiempo se controló a un total de 326 viandantes a quienes se facilitaron pautas para mejorar su seguridad cuando transitan por vías interurbanas y se entregaron 40 chalecos reflectantes de la DGT a quienes no hacían uso del mismo.

Esta acción de carácter provincial los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha desarrollado en las vías interurbanas de Almería, especialmente aquellas con antecedentes de atropellos y de circulación de patinetes eléctricos y otros vehículos similares.

En 2025 hubo siete peatones fallecidos en carretera y solo uno hacía uso de elementos reflectantes y cinco de ellos circulaban de noche. Entre 2019 y 2025 fallecieron un total de 28 personas como consecuencia de un atropello en carretera, de las que 17 transitaba en carreteras convencionales. En lo que va de 2026 hay que lamentar, al menos, un peatón fallecido más.

De otro lado, entre 2021 a 2025 se contabilizaron 199 siniestros de tráfico con implicación de vehículos de movilidad personal, con 19 heridos hospitalizados y 184 heridos leves. Además, entre el pasado año y hasta comienzos de mayo de este 2026, se han registrado tres conductores fallecidos.

La DGT ha recordado que los peatones en carretera deben circular por la izquierda, para que puedan ver de frente a los vehículos que se acerquen. Si se circulara por la derecha, los vehículos se acercarían por detrás, lo que supondría una dificultad para percibir el riesgo a tiempo y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Solo se circulará por la derecha si por cualquier circunstancia de la vía o del tráfico sea más fácil o más seguro.

Si existe arcén, se caminará por él, y si no existe, se circulará por la calzada, lo más pegado posible al borde. Si son varias las personas, deberán ir una detrás de otras, en fila india.

Puede surgir la necesidad de cruzar al otro lado de la carretera, en este caso se cruzará, como en las vías urbanas, por los lugares más seguros y con mayor visibilidad, por ejemplo, en tramos de carretera sin curvas ni rasante, y por lugares en los que no haya árboles, coches u otros obstáculos que impidan ver y ser vistos por los conductores de vehículos.

En autopistas y autovías está prohibida la circulación de peatones. Solo si en caso de accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia, fuera necesario solicitar auxilio, el conductor u otro ocupante podrá salir del vehículo (llevando siempre un chaleco reflectante de alta visibilidad), sin que el resto de los ocupantes pueda transitar por la calzada.

Normalmente, a la entrada de las autopistas o autovías existe un cartel informativo que indica la prohibición de circular a los peatones, no obstante, si no existiese, siempre está señalizada con la señal general de autovía o autopista.