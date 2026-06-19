Multado con 500 euros un conductor que paró en un semáforo en rojo, arrancó en verde pero fue cazado por el gesto en la ventanilla: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche

En España no está prohibido de forma explícita fumar dentro de un coche privado, pero la DGT (Dirección General de Tráfico) te puede sancionar si considera que encender o manipular el cigarrillo provoca una distracción o pone en riesgo la seguridad vial. Además, la normativa prohíbe el tabaco de manera total en vehículos de uso laboral y penaliza con dureza gesto que muchos conductores puede cometer de maner mecánica, casi sin darse cuenta.

Ejemplo de ello es tirar una colilla por la ventana. Durante la conducción en ciudad, con los semáforos, es habitual tener el coche parado cada poco, por lo que muchos condcutores aprovechan esos minutos para encender un cigarro. Sin embargo, tras terminarlo, algunos optan por lanzarlo a la calzada.

Tal y como explican los expertos de RACE, actualmente, tirar una colilla por la ventanilla de un vehículo puede suponer una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. La normativa considera esta conducta una infracción muy grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial y el medioambiente. Ciertas personas creen que arrojar una colilla desde el coche es una infracción menor, pero la DGT lleva años advirtiendo de las consecuencias de este gesto: además de ensuciar la vía pública, una colilla encendida puede provocar incendios forestales devastadores.

Lucía Feijoo Viera

La multa por tirar colillas por la ventanilla del coche asciende a 500 euros y conlleva la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir. Esta sanción se aplica cuando el conductor arroja una colilla u otro objeto susceptible de generar un incendio o poner en peligro la circulación.

Tirar basura desde el coche

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial prohíbe expresamente arrojar a la vía o a sus inmediaciones cualquier objeto que pueda provocar incendios o afectar a la seguridad vial. Por este motivo, las autoridades consideran especialmente grave lanzar colillas desde un vehículo.

RACE destaca que en ningún caso es legal tirar una colilla desde el coche, aunque esté parado y con el motor apagado. La prohibición no depende únicamente de que el vehículo esté circulando. Si una persona arroja una colilla a la vía pública o a sus inmediaciones desde un vehículo detenido y genera un riesgo para la seguridad o el medioambiente, también puede ser sancionada.

Agencia Atlas

Las circunstancias concretas del hecho serán determinantes para que los agentes valoren la infracción y la sanción correspondiente.

También debes saber que si el copiloto arroja una colilla por la ventanilla, las autoridades pueden identificar al responsable de la acción. No obstante, la atribución de la sanción dependerá de las circunstancias concretas y de la identificación de la persona que cometió la infracción. En determinados casos, los agentes pueden denunciar directamente al ocupante responsable.