La DGT se pone seria y ya prohíbe aparcar en paralelo en ciudad: multas de 200 euros y la Guardia Civil busca a los conductores

A la hora de circular por ciudad, una de las mayores lacras para millones de conductores es encontrar sitio para aparcar. Sobre todo cuando se va con prisa. Y es que seguro que son muchos a los que les ha ocurrido que van a hacer un recado de unos minutos y no hay forma de aparcar cerca de la zona donde queremos realizar la gestión.

Los conductores optan, en su mayoría, por dejar el coche en segunda fila, cerca de donde se van a bajar por si un conductor quiere sacar su coche de la zona aparcado. El problema es que ahora, cuando vuelven al coche, pueden encontrarse una multa de 200 euros en la luna del coche.

Agencia Atlas

Desde RACE explican que estacionar de forma incorrecta conlleva una multa administrativa, sin pérdida de puntos, que parte de los 80 euros y puede ascender hasta los 200 euros, en todos los casos con posibilidad de deducción del 50 por ciento si se paga en período voluntario, aunque esta fórmula impide una reclamación posterior. Antes de hablar de las multas por aparcamiento, es necesario saber la diferencia entre parada y estacionamiento. Hablamos de parada cuando el vehículo se detiene durante un tiempo inferior a dos minutos y su conductor no lo abandona. En cambio, en el estacionamiento el vehículo permanece detenido durante más de dos minutos sin el conductor en su interior.

En el capítulo VIII del Reglamento General de Circulación se explican las normas generales de parada y estacionamiento. Concretamente, el artículo 94 detalla hasta 16 casos que debes evitar si no quieres que te pongan una multa por aparcar mal y que se considerarán infracciones leves o graves, según sea su naturaleza.

Respecto a la doble fila, la multa por estacionar el coche en doble fila sin conductor es de 200 euros. Las multas de aparcamiento leves prescriben a los tres meses desde que se cometió la infracción sin haber recibido notificación, mientras que las graves lo hacen a los seis meses. Pero cuidado, porque las administraciones podrán interrumpir este período en caso de que no localicen al dueño del vehículo en su domicilio. Además, buscarán otras vías para hacerle llegar la notificación siendo la última opción la publicación en el Boletín Oficial del Municipio, cuentan desde RACE.