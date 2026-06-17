El correo con la multa de 200 euros que van a recibir miles de conductores en las próximas horas incurriendo en la infracción denominada "estación incorrecta"

Que nos llegue una multa a casa no es plato de buen gusto pese a que seamos los infractores. Sin embargo, los estafadores también aprovechan esos temores para conseguir engañar a personas a través de sus teléfonos o los correos.

Es el caso del mensaje que está llegando a millones de usuarios a sus correos electrónicos, donde se les pide pagar una sanción que se ha ido encareciendo por no hacerle caso. "Por medio de la presente, la Dirección General de Tráfico (DGT) le notifica formalmente la resolución sancionadora derivada de la infracción cometida, tipificada como “estación incorrecta / wrong station” (Código infracción TR-42.3.b), de acuerdo con el artículo 76 del texto refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial", comienza el mensaje.

Hechos denunciados "El pasado día 9 de Mayo de 2026, se comprobó que el vehículo realizó maniobras indebidas en área reservada de estación de servicio, así como el uso no autorizado de una estación de ITV/inspección no homologada, incurriendo en la infracción denominada «estación incorrecta» (wrong station), según atestado oficial. De acuerdo con la propuesta de sanción, se impuso una multa de 100,00 euros (cien euros), estableciéndose un plazo voluntario de pago de 20 días naturales desde la notificación inicial. No obstante, transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya recibido el abono correspondiente, y en aplicación del artículo 84.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la cuantía de la multa queda automáticamente incrementada a 200,00 euros por los recargos por impago y demora", explican.

En ese correo viene un enlace para poder efectuar el pago. Sin embargo, ahí está la clave de la estafa, ya que es un correo diseñado para robar los datos del usuario que pica en la estafa, incluso se pueden acceder a contraseñas e incluso a la cuenta bancaria.

Por ello hay que tener constancia siempre y saber que la Dirección General de Tráfico no se va a comunicar contigo de esa manera para informar de una sanción que se ha cometido al volante.

Las estafas más típicas con falsas multas: el mensaje que no debes pagar

Las multas de tráfico se han convertido en uno de los cebos favoritos de los ciberdelincuentes. El engaño suele llegar por SMS, correo electrónico o incluso mensajes con enlaces, y casi siempre utiliza la misma fórmula: una supuesta sanción pendiente, un plazo muy corto para pagar y la amenaza de un recargo si no se abona de inmediato.

El objetivo no es que el conductor regularice una multa real, sino que entre en una página falsa, introduzca sus datos personales o bancarios y acabe entregando información sensible a los estafadores. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de campañas que suplantan a la DGT mediante correos y mensajes de texto en los que se informa de una multa pendiente y se invita a pulsar un enlace para pagarla.

Una de las señales más claras de alarma es la urgencia. Los mensajes fraudulentos suelen incluir frases como “último aviso”, “pago pendiente”, “evite recargos”, “tiene 24 horas” o “su expediente será sancionado”. Esa presión está pensada para que la víctima no se pare a comprobar si la notificación es real. Otra pista habitual es el propio enlace. Aunque pueda parecer oficial, muchas veces contiene direcciones extrañas, dominios que no corresponden con la administración o pequeñas variaciones para imitar una web legítima. La DGT recuerda que no comunica sanciones por correo electrónico y que sus notificaciones se realizan por carta certificada, Dirección Electrónica Vial si el usuario está dado de alta, o a través de los tablones oficiales correspondientes.

También son frecuentes los correos con logotipos oficiales, lenguaje administrativo y apariencia cuidada. Precisamente por eso pueden resultar creíbles. En algunos casos, el fraude busca directamente los datos de la tarjeta; en otros, puede intentar que el usuario descargue archivos o acceda a páginas preparadas para robar credenciales.

Ante un mensaje de este tipo, lo más prudente es no pinchar en ningún enlace, no responder, no facilitar datos y no pagar desde la página recibida. Si hay dudas, conviene comprobar la existencia de una sanción únicamente por canales oficiales: la sede electrónica de la DGT, la Dirección Electrónica Vial o las notificaciones recibidas por correo postal.