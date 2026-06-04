Cambio en la matriculación en 2026: adiós al color blanco y la nueva letra que aparece venida de Francia
¿Color rosa en las chapas? Se emplean en países como Francia desde principios de 2026
Manuel Riu / A. O.
Aunque parezca de otra etapa de la historia, todavía puedes ver muchas matrículas de vehículos con las iniciales de la ciudad de la que proceden. Ahora es imposible saberlo aunque sí puedes saber, al menos, si son españolas o de otra parte de mundo. Las de España están bien identificadas por su fondo en color blanco, sus caracteres en negro y su código alfanumérico formado por cuatro números y tres letras consonantes. Es el último modelo que incluye la banda azul europea con la bandera de la UE y la letra E de España en su parte inferior en el lateral izquierdo. Estas matrículas europeas, en vigor desde el año 2000, conviven con las anteriores con distintivo provincial, cuatro números y dos letras consonantes.
Pues ahora te vamos a hablar de una novedad que afecta una parte clásica de nuestro coche. En España, además de la matrícula ordinaria con dos bloques de números (0000) y letras (AAA) de color negro sobre fondo blanco y con el logo europeo (fondo azul y estrellas amarillas) con una letra E en blanco, puede llegar una nueva matrícula desde Francia que, sin duda, será bastante llamativa en carretera. Se trata de las matrículas rosas, un formato que no sustituirá al sistema español, sino que identificará a los vehículos procedentes de otros países europeos que circulen con un registro temporal. Se emplean en países como Francia desde principios de 2026 para reemplazar las matrículas provisionales.
Los coches empezarán a lucir las letras P y Q
Su función es clara: señalar a los vehículos que aún no han completado la matriculación definitiva, facilitando que las autoridades puedan identificarlos a simple vista. Estas matrículas rosas mantienen el formato alfanumérico habitual, pero incluyen el prefijo específico "WW" (que indica registro temporal en Francia) sobre un fondo rosa.
Este año ya se ha visto la llegada de la letra N, por lo que en 2026 y, siguiendo la progresión natural, los coches ya empezarán a lucir la letra P y Q. ¿Qué ocurrirá cuando se llegue a la "Z"? Habrá que esperar si se añade una letra más a la matrícula o cambia la disposición de la misma para introducir una nueva forma de control.
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