Aviso a los conductores que ya reciben las multas de la nueva señal R-120 que va a provocar la "ruina de miles de familias"

Las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE) han generado todo tipo de polémicas de su implantación en las ciudades. En algunas zonas está vigente, mientras que en otra parece que se ha tumbado por la intervención de la Justicia. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la ZBE de la capital.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, en el que se acuerda dicha inadmisión contra la sentencia, de 17 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

F. E.

Cuando la Dirección General de Tráfico renovó o catálogo de señales, introdujo una serie de novedades que han ido apareciendo en las calles y carreteras españolas a lo largo del presente año. Una de ellas, la R-120, está asociada al desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias desde el pasado 1 de enero de 2023 en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, “cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire”.

Sara Fernández

A partir de ese momento, las ZBE se han implantado en diferentes ciudades españoles, aunque en algunas su llegada ha sido criticada por los grupos municpales de la oposición, por los 'inconvenientes' que causa en la ciudadanía.

Todo sobre la Zona de Bajas Emisiones

Una Zona de Bajas Emisiones es un área dentro de una ciudad donde se limita o regula el acceso de los vehículos más contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Estas zonas suelen situarse en centros urbanos o áreas con mucho tráfico, donde los niveles de polución son más altos. Para controlar qué vehículos pueden circular, se utilizan las etiquetas medioambientales de la DGT, que clasifican los coches según sus emisiones.

En función de esa clasificación: Los vehículos más contaminantes tienen restricciones o prohibiciones de acceso

Los menos contaminantes o eléctricos tienen más libertad de circulación

Además, las ZBE no solo buscan reducir emisiones, sino también fomentar un cambio en la movilidad, promoviendo el uso de transporte público, bicicleta o desplazamientos a pie. El control suele hacerse mediante cámaras, y el incumplimiento de las normas puede conllevar multas.