La multa de de más de 300 euros que van a recibir los conductores por las nuevas balizas láser (diferentes a la v-16) que ya están activas y de obligado cumplimiento: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) no pueden ser más claros. En 2025 se pusieron un total de 6.106.354 denuncias por infracciones de tráfico. Y es que la velocidad va ligada con los accidentes de tráfico. : en 2025 se pusieron un total de 6.106.354 denuncias por infracciones de tráfico. Durante el mes de abril se han registrado en las carreteras 74 siniestros mortales en los que han fallecido 77 personas, la misma cifra que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 2,95% respecto a abril del año anterior, registrándose 40,9 millones de movimientos de largo recorrido.

Tráfico cuenta con nuevos dispositivos de vigilancia para controlar la velocidad en carretera y nuevos y sofisticados aparatos cuya medición es muy precisa. Uno de los nuevos sistemas de vigilancia son las balizas láser que la DGT ha ido colocando por las principales vías de nuestro país.

Los radares láser de la DGT han sido de los últimos en incluirse entre las herramientas de control. Se los conoce como veloláser, son pequeños, portátiles y manejables, y gracias a su reducido tamaño y peso, te los puedes encontrar en cualquier recoveco de una vía nacional.. Tal y como explican los expertos de RACE, estos dispositivos, pueden controlar la velocidad de varios vehículos que circulan entre 30 km/h y 250 km/h y tienen un rango óptimo de trabajo de entre 15 y 50 metros.

Además, a diferencia de otro tipo de dispositivos, miden la velocidad en hasta tres carriles diferente y controlan la velocidad en ambos sentidos de la circulación, a diferencia de los fijos o los de tramo. Según explica Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, estos cinemómetros, que se calibran anualmente por el Instituto Nacional de Metrología para garantizar su preciso funcionamiento, se instalan en localizaciones en los que se ha registrado un mayor índice de accidentalidad, dando prioridad a las carreteras convencionales por encima de las autovías o autopistas.

El veloláser proyecta unas líneas láser a lo largo de la carretera que está controlando. Este haz de luz se refleja en los coches y rebota hasta el dispositivo en repetidas ocasiones. De esta forma, la velocidad se calcula a partir de la distancia y el tiempo transcurrido durante el viaje de ida y vuelta que ha hecho en láser en décimas de segundo. Si la velocidad captada es mayor que el límite de la vía, el aparato realiza una foto para registrar la infracción. Así, el agente encargado de manejar el radar podrá enviar la correspondiente denuncia, aseguran desde RACE.

Se considera delito cuando se sobrepasa el límite de velocidad máximo en 80 km/h en vías interurbanas y en 60 km/h si la circulación es en poblado. Circular a 140 km/h en una vía limitada a 100 km/h supone un exceso de 40 km/h, lo que constituye una infracción grave, pero no penal. La sanción aplicable es una ulta económica de 300 euros.