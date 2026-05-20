La agente de la Policía Nacional emite una respuesta ante los comentarios que recibe por su físico por los vídeos explicativos en TikTok: "Lo perseguiremos"

La Policía Nacional cuenta con diversas cuentas en redes sociales donde busca dar consejos y avisar a los ciudadanos sobre nuevas formas de estafas o bulos, así como prevenir de delitos que se pueden producir.

La cuenta de la Policía Nacional cuenta con más de 2,5 millones de seguidores solo en TikTok y es una de las más activas de los Cuerpos y Seguridad del Estado. Diferentes agentes son los encargados de ser la imagen visible del cuerpo en sus redes sociales, aunque hay una policía que ha tenido que lanzar un vídeo para denunciar los comentarios machistas y tóxicos que se repiten en sus vídeos. Y es que no hay 'reel' en el que no aparezca que no se llene de usuario, en su mayoría anónimos o con cuentas falsas, que envíen algún tipo de mensaje sobre el físico o el aspecto de la interlocutora, incluso a llegar más lejos con faltas de respeto.

{"video":"https:\/\/www.tiktok.com\/embed\/v2\/7226038429182627099?lang=es-419&referrer=https%3A%2F%2Fwww.lne.es%2Fmotor%2F2026%2F05%2F13%2Fagente-policia-nacional-emite-respuesta-130194283.html"}

Por ello y para denunciar el acoso al que muchos usuarios pueden ser sometidos en redes sociales, la agente ha colgado algunos ejemplos de comentarios que ha recibido y, a través del canal de TikTok de la Policía Nacional,s e ha publicado un vídeo para denunciar esta situación.

"Has recibido mensajes o comentarios de este tipo en redes sociales. No tienes que aguantarlo y, si es delito, denúncialo. Lo perseguiremos", dice el vídeo de la Policía Nacional.

Este vídeo suma más de 22.000 'me gusta' y cuenta con más de 1.700 mensajes, donde muchos de ellos son de apoyo a la agente de la Policía, mientras que otros buscan llamar la atención escribiendo precisamente lo que se denuncia en las imágenes.

Para reportar comentarios ofensivos en TikTok, mantén pulsado el comentario, selecciona "Denunciar" y elige el motivo. También puedes bloquear usuarios, filtrar palabras clave en ajustes de privacidad y reportar múltiples comentarios a la vez seleccionándolos tras mantener pulsado uno.