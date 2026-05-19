Nuevo control ITV 2026 tras lo acordado en Europa: el elementó del capó que ya se mira con lupa y ojo a los volantes del coche

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio que deben pasar todos los conductores propietarios de un vehículo. Especial atención reciben aquellos coches que ya tengan 10 de antigüedad desde su primera matriculación.

Con una ITV favorable conseguimos la etiqueta v-19 que indica que nuestro coche es apto para circular y que cumple con los requisitos obligatorios que establecen desde Tráfico. Sin embargo, la Comisión de Transportes y Turismo han actualizado los requisitos para las revisiones periódicas de vehículos.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor de los automóviles, como los airbags y los frenos automáticos de emergencia, no están sujetos actualmente a inspecciones periódicas. Los eurodiputados acordaron que deberían incluirse en las inspecciones periódicas para garantizar que ofrecen los beneficios de seguridad esperados. Además, también deberían incluirse en las inspecciones nuevos elementos de prueba relacionados con los vehículos eléctricos de batería y los híbridos.

Los eurodiputados apoyan la propuesta de incluir mediciones del número de partículas (PN) y de óxidos de nitrógeno (NOx) en las inspecciones técnicas periódicas para mejorar la calidad del aire, aunque de forma voluntaria, dejando en manos de los países de la UE la decisión sobre el alcance de dichas pruebas.

También abogan por realizar comprobaciones periódicas para verificar si un vehículo ha cumplido con una orden de retirada obligatoria pendiente; en caso contrario, no debería superar la inspección.

La Comisión de Transportes votó en contra de la propuesta de la Comisión de reducir la periodicidad de las inspecciones técnicas de los turismos y furgonetas de más de diez años, pasando de una vez cada dos años a una vez al año, ya que no consideraban que la medida fuera proporcionada ni se basara en pruebas suficientes de que reduciría el número de accidentes. Los eurodiputados también subrayaron que los países de la UE ya pueden imponer intervalos de inspección más cortos.

Circular con la ITV caducada en España es una infracción grave que conlleva una multa general de 200 euros No conlleva pérdida de puntos, pero el vehículo puede ser inmovilizado y el seguro podría no cubrir siniestros. Esta sanción aplica incluso por tener el coche aparcado en la calle.