Multa de hasta 200 euros y riesgo de sanción en el permiso de conducir por la nueva bajada de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora que ya pública Tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El exceso de velocidad es una de las principales causas de mortalidad en carretera, provocando alrededor del 30% de los accidentes mortales. Aumenta drásticamente la probabilidad de sufrir un siniestro y su gravedad, siendo especialmente crítico en atropellos, donde a 80 km/h la supervivencia es casi nula.

De hecho, es una de las principales luchas de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la hora de proteger a los conductores y a los usuarios que viajan por carretera dentro del coche. Es más, recientemente, la DGT ha defendido límite máximo de 30km/h en las calles de un único carril de circulación por sentido de las ciudades como medida para reducir los atropellos mortales cuando se cumplen cinco años de su implantación.

Según ha destacado Tráfico, en vigor desde el 11 de mayo de 2021, el objetivo de esta medida era reducir los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades, el ruido y la contaminación.

El departamento que dirige Pere Navarro ha destacado que a 50 km/h la probabilidad de fallecer en un siniestro de tráfico es del 80%, mientras que a 30 km/h, se reduce al 10%. "El establecimiento de los 30km/h no es una medida puntual, sino que se enmarca en un proyecto de movilidad urbana que descansa en el modelo que dice que el 20% de la longitud de las calles de las ciudades soporta el 80% del tráfico urbano", ha añadido. Estas vías son las de entrada y salida de la ciudad y las que enlazan los nudos de distribución entre los barrios, que deben estar blindadas a 50 km/h para garantizar la necesaria fluidez circulatoria. Fuera de esta red, queda el 80% de la longitud de las calles que solo soportan el 20% del tráfico. Estas vías son las que se utilizan para salir o llegar a destino y donde entra el calmado del tráfico a 30 km/h.

De hecho, la DGT también ha instalado un nuevo sistema de control de velocidad en carretera. Se trata de un radar que no detecta la velocidad al momento, sino que pide bajar la velocidad a una máxima de 100 kilómetros por hora durante un tramo. Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IANoticias relacionadas y más

Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial. Aunque todavía no se ha instalado en las principales vías de circulación del país, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de este control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). Se trata de un tramo de velocidad variable de aproximadamente 150 kilómetros.