Prohibición y multa de 200 euros a los nuevos vehículos eléctricos por la ciudad: la Guardia Civil comienza a sancionar por la nueva R-118

Los patinetes, tal y como los conocemos hasta ahora, tiene las horas contadas. Y es que, tanto la Dirección General de Tráfico (DGT), como el Reglamento General de Circulación, ya han comenzado a estipular normas para limitar, registrar y controlar estos vehículos en carretera.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal (VMP) conocidos como patinetes en el Registro Nacional de Vehículos, que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior.

En este sentido, Interior ha explicado que el registro y la inscripción previa de los VMP es "requisito indispensable" para obtener el seguro obligatorio. Por este motivo, los propietarios (o tutores legales en caso de menores) de los más de 4 millones de vehiculos de este tipo que se estima circulan por las vías urbanas españolas "deberán realizar este trámite administrativo una vez que ya se ha habilitado el procedimiento".

Los titulares de los VMP podrán hacerlo de forma telemática en la sede electrónica de la web de la DGT y el teléfono 060 ofrecerá ayuda a los usuarios en el proceso de registro e inscripción de su VMP en caso de necesitarlo. Y hay más, para todos los VMP, una vez obtenido el certificado de inscripción, en el que constará la información del titular y el número único identificativo, el titular podrá adquirir la etiqueta identificativa en un manipulador de placas habilitado. Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto en el vehículo una vez que disponga de ella. En el caso del VMP no certificados, se podrá colocar en lugar visible.

Este proceso de inscripción de los Vehículo de Movilidad Personal también podrá llevarse por otros canales como agentes de seguros en el momento de ir a contratar el seguro o gestores administrativos que ya realizan gran cantidad de trámites electrónicos con la Administración.

Además, la DGT ha estrenado la nueva señal R-118, que prohíbe la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como patinetes eléctricos, es de 200 euros. Esta señal permite a los ayuntamientos vetar el acceso de patinetes en zonas peatonales, carriles bici compartidos o vías de alta intensidad. Y es que los ayuntamientos están instalando esta nueva señal de la DGT para restringir la movilidad de patinetes en calles concretas.