Multas que superan el sueldo del conductor por lo que ocurre en el asiento trasero con el perro y el BOE ya publica: la Guardia Civil ya extrema la vigilancia a partir de mayo

La Policía Nacional ha explicado a través de un vídeo publicado en redes sociales como TikTok o X algunas prácticas que se mantienen y otras que quedan prohibidas con la entrada en vigor parcial de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, que contempla multas de entre 500 y 200.000 euros.

En un vídeo destaca que desde este viernes es “ilegal” dejar al perro atado en la puerta del supermercado para hacer una compra rápida, y avisa de que esta práctica puede ser multada con hasta 10.000 euros. Por primera vez, la ley impone fuertes sanciones para aquellos que dejen a un animal encerrado en un coche, pero también exige determinadas condiciones a los vehículos para el transporte de mascotas.

La nueva norma especifica que los vehículos deben contar con “un sistema de climatización y ventilación” para mantener a los animales dentro de su rango de confort, lo que deja fuera a muchos coches antiguos sin aire acondicionado, según apuntan desde RACE.

También es ya ilegal dejar al animal en el coche “un momento” aunque no haga mucho calor. “No puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro su vida”, avisa la Policía. Dejar a un perro solo con calor, especialmente en un coche o terraza, está fuertemente sancionado en España por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

Las multas oscilan entre 10.001 y 50.000 euros si el animal sufre daños, pudiendo alcanzar hasta 200.000 euros si el calor provoca la muerte o secuelas graves.

Además, a la hora de viajar en coche con nuestro perro, hay que tener en cuenta que circular con el animal suelto en el habitáculo se considera una infracción grave y conlleva una sanción de 200 euros. Si la conducta pone en peligro la seguridad vial —por ejemplo, llevar al perro en brazos del conductor— la multa puede ascender hasta 500 euros y acarrear la retirada de tres puntos del carné.

La aseguradora, además, puede negarse a cubrir daños si demuestra que el animal no estaba asegurado de forma homologada. No se trata solo de evitar sanciones. Un estudio difundido por RACE recuerda que, a 50 kilómetros por hora, un perro de 25 kilos sin sujeción puede multiplicar su peso hasta alcanzar unas 700 kilos en una frenada brusca.

Las cifras oficiales de la DGT refuerzan el argumento: en 2022 se registraron 35.661 siniestros viales con animales implicados, de los cuales 505 tuvieron víctimas humanas. El perro fue, tras el jabalí, el animal doméstico más presente en este tipo de accidentes. Tras una década de incremento continuado, el organismo de tráfico calcula que un 25% de los accidentes con animales se produce en desplazamientos cortos, precisamente el escenario más habitual durante los trayectos vacacionales.