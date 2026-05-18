Multado con más de 500 euros y retirada del vehículo por sobrepasar la velocidad de 25 kilómetros por hora en carretera: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la nueva normativa

Con la llegada de la primavera, son muchos los que vuelven a sacar la bicicleta para poder aprovechar y practicar este deporte al aire libre o, simplemente, desplazarse al trabajo o a la universidad en una forma más sostenible. De hecho, la bicicleta eléctrica ha ido ganando más adeptos en los últimos años, convirtiéndose en el medio favorito para los amantes de este deporte.

Tal y como explican los expertos de RACE, las bicicletas son consideradas como vehículos en el Reglamento General de Circulación (RGC) y como tal, deben cumplir con el conjunto de obligaciones y reglas establecidas en la normativa vigente, como los demás vehículos que circulan por la ciudad o la carretera, teniendo en cuenta que son usuarios vulnerables, justo después de los peatones.

Las bicicletas tradicionales y e-bikes normales no tienen la obligación legal de contratar un seguro de responsabilidad civil para circular en vías públicas en España en 2026, aunque siempre es recomendable tenerlo contratado para estar cubierto en caso de accidente. Esto incluye bicicletas convencionales y bicicletas eléctricas tipo pedelec cuyo motor no supere los 250 W y cuya asistencia al pedaleo se corte a los 25 km/h.

Las bicicletas eléctricas con un motor superior a 250 W que puedan superar los 25 km/h con asistencia al pedaleo (que incluyan acelerador) sí que están obligadas desde 2026 (Ley 5/2025) a tener un seguro de responsabilidad civil, ya que no se consideran bicicletas y se equiparan con los ciclomotores.

Eso sí, los usuarios de estos vehículos deben saber que está prohibido modificar la velocidad máxima de estas bicicletas. Circular con una bicicleta eléctrica deslimitada en España es ilegal. Esto conlleva multas que pueden superar los 3.000 euros. No tener ITV supone 200 euros adicionales, y conducir sin permiso puede implicar sanciones de entre 200 y 500 euros, además de la posible inmovilización del vehículo

De acuerdo con el Observatorio Cetelem, un 29% de los usuarios de bici ha comprado algún producto del sector 'bike' en los últimos doce meses, lo que supone un descenso de cuatro puntos en comparación al año anterior, y también se ha reducido el gasto, con una media de 604 euros en 2024 (-1%).

Segmentando por tipo de producto, el mayor gasto medio se encuentra en la compra de bici nueva, con un gasto medio de 1.123 euros, y le sigue el desembolso en la bici de segunda mano, con 414 euros, y los dispositivos electrónicos, con 122 euros.

Además, destaca el descenso del gasto medio en componentes, que con 74 euros bajó un 47% respecto al año precedente. A su vez, un 44% asegura que adquirirá una bici de montaña nueva, frente al 41% que optará por una de segunda mano, y, en el caso de la bici urbana, un 31% preferirá comprar una de segunda mano y el 28% se decantará por una nueva.

También, un 28% comprará una bici eléctrica nueva, frente al 3% que declara tener intención de adquirirla de segunda mano.

En la bicicleta de carretera, las bicis nuevas son también la opción preferida, mientras que el 12% afirma que la comprará de segunda mano.