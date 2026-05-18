Multado con 200 euros un conductor por circular en 2026 por autovía sin la nueva etiqueta amarilla obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado a conocer los datos más recientes, sobre las sanciones a vehículos por no tener la inspección técnica al día, con un total de 641.126 multas impuestas por este motivo a nivel nacional, un 62% más que en 2015, cuando se notificaron 396.666 sanciones.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-Itv) analiza estos datos añadiendo que, este tipo de sanción no solo ha aumentado en número, sino también en porcentaje.

"Se trata de un aumento que debe preocupamos a todos, porque refleja lo que está sucediendo con el estado del parque automotor: cada vez más vehículos circulan por nuestras carreteras sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad y de protección del medio ambiente", asegura el director gerente de Aeca-Itv, Guillermo Magaz.

PI STUDIO

La pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (señal V-19) es un distintivo obligatorio que acredita visualmente que un vehículo ha superado la inspección periódica. Si no llevas la pegatina puesta, aunque hayas pasado de forma favorable la ITV, te pueden poner una multa de 80 euros, con la reducción del 50 % por el pronto pago, y no conlleva retirada de puntos, aclaran los expertos de RACE.

R. G. / PEXELS

Multas

Eso sí, debes saber que la multa por circular con la ITV caducada es de 200 euros (100 euros por pronto pago) sin la retirada de puntos. La misma sanción conlleva el circular con la ITV desfavorable. Mientras que desplazarte con una ITV falsificada te puede costar una multa de 500 euros y posible delito de falsedad documental, además de la inmovilización del vehículo.

Desde RACE también nos aclaran una de las dudas que más se preguntan los usuarios, el color de la etiqueta. El color de la pegatina de la ITV, tanto de las letras como del fondo, va variando según el año y cambia sucesivamente según esta secuencia. Este 2026 toca el color amarillo y el que viene el rojo.

Desde el sector de las ITV recuerdan que no tener pasada la inspección técnica puede provocar "siniestros viales, con fallecidos y heridos de distinta consideración y provocar niveles de contaminación nocivos para los ciudadanos".

Además, este desatención deja sin cobertura en caso de accidente al conductor si hubiese un siniestro, ya que la compañía asegurado no se hace cargo del accidente, lo que puede generar unos elevados costes para el propietario del vehículo en función de la gravedad del suceso.

Por último, esta infracción es considerada como grave en la normativa de tráfico y sus sanciones oscilan entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de cada caso.