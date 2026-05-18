La multa de 200 euros que va a subir a 500 euros tras la decisión del Congreso por aparcar sin la V-15 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia y el Gobierno plantea sanciones duras

Todos sabemos de la dificultad de encontrar hueco a la hora de aparcar en la ciudad, incluso en las más pequeñas cuando hablamos de las horas punta. Sobre todo, cuando tenemos prisas o vamos a hacer un estacionamiento no muy largo, pero mayor de 2 minutos. Recuerda que estacionar un vehículo por más de dos minutos o realizar una parada en doble fila que supere este tiempo se considera generalmente una infracción de tráfico en España, con sanciones de 80 a 200 euros.

Por ello, muchos conductores suelen aprovechar las plazas de minusválidos para dejar el coche y ajar a hacer cualquier gestión rápida aprovechando que, a menudo, suelen estar libres. Eso sí, hay que saber que dejar el coche en este tipo de sitios sin contar con la señal v-15 (distintivo oficial utilizado en España para identificar vehículos conducidos por personas con movilidad reducida o discapacidad) tiene multa. Y es que aparcar en una plaza para personas con movilidad reducida (PMR) sin autorización conlleva una multa general de 200 euros. Se considera una infracción grave y puede reducirse a 100 euros por pronto pago, sin restar puntos del carné, aunque la grúa puede retirar el vehículo.

Agencia Atlas

Para tratar de disuadir aún más a los conductores que dejan su coche en este tipo de plazas, el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para endurecer el castigo por parar o estacionar en plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. En concreto, propone elevar la multa de 200 a 500 euros.

PI STUDIO

El texto de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, propone modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que "parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad" pase de ser una infracción "grave" a "muy grave".

Multas de 200 euros

En la exposición de motivos, el grupo socialista señala que, las administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que, en la actualidad, están sancionadas con multa de 200 euros que, "normalmente", se reduce a 100 euros por pronto pago.

Si bien, el PSOE apunta que "la experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria" y añade que "son muchas" las peticiones procedentes tanto de particulares como de las organizaciones de la discapacidad "que claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada".

Con esta reforma que propone el PSOE, la multa se elevaría a 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago.