Multado con 200 euros un motorista por no llevar debajo del asiento el dispositivo de seguridad obligatorio más allá de la V16: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el maletero

La compañía tecnológica Netun Solutions ha advertido de que el 83% de las incidencias en carretera en España no se señaliza actualmente mediante balizas V16 conectadas, pese a su obligatoriedad desde el pasado 1 de enero, lo que pone de relieve el bajo nivel de adopción de esta tecnología orientada a mejorar la seguridad vial.

Según un análisis de la empresa, solo el 17% de las asistencias en carretera que se realizan a diario se producen tras la activación de uno de estos dispositivos, que permiten señalizar el vehículo detenido sin necesidad de abandonar el habitáculo y facilitan su geolocalización en tiempo real.

En España se registran cerca de 11 millones de siniestros al año, de los cuales alrededor del 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de cuatro millones de intervenciones anuales o unas 12.000 diarias, de acuerdo con datos de Unespa. Sin embargo, las activaciones de balizas conectadas se sitúan en torno a las 2.000 al día, según cifras del Ministerio del Interior.

En motocicleta no es obligatorio el uso de la baliza v-16, aunque desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda llevara como medida preventiva. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera". Dado su diseño con base magnética, estos son los puntos más frecuentes y recomendados para colocar la baliza: Depósito de gasolina, ya que ofrece una posición elevada y central; Asiento o maletero, ideal si la moto cuenta con baúl; Barra del espejo", recomienda.

El chaleco reflectante

Pero hay otro dispositivo que deben llevar en el maletero de las motos o debajo del asiento: el chaleco reflectante. La DGT recomienda a los motoristas llevar siempre un chaleco, pero si no se dispone de él no te multarán. Eso sí, si te ves obligado a detenerte en el arcén de una vía, no podrás abandonar tu moto y caminar por el arcén en busca de ayuda, porque en esa circunstancia sí te multarán por no llevar el chaleco… En definitiva: lo ideal es encontrar un espacio para el chaleco en tu moto, o en tu equipamiento, explican desde Repsol. Aunque no es obligatorio llevarlo puesto cuando circulamos, sí se recomienda utilizarlo en marcha, en especial en zonas de baja visibilidad o con mala climatología, porque nos hace más visibles al resto de los usuarios del tráfico, y por tanto se convierte en un elemento extra de seguridad

No llevar el chaleco reflectante cuando es obligatorio hacer uso de él, conlleva una sanción de 200 euros, con lo cual no es un tema que carezca de importancia. La multa no devenga pérdida de puntos, afortunadamente, pero es una cuestión lo suficientemente importante como para no tomárnoslo a la ligera.