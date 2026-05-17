La DGT confirma el cambio en el permiso de conducir a los nacidos durante la mitad del franquismo: restricciones para conducir a partir de este año

La Dirección Genral de Tráfico (DGT) es clara. El seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor.

A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos. De esta manera, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir serían: 5 años Permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción y 3 años permisos profesionales de autobuses y camiones (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1…).

¿Has nacido en 1956?

En 2026 aquellos que hayan nacido en 1956, no tendrán que pagar las tasas del permiso de conducir si les toca renovarlo este año. Del mismo modo, los nacidos en 1961 tendrán que comenzar a renovarlo cada 5 años en vez de 10. Además, RACE también recuerda que No existe ningún colectivo que quede excluido automáticamente de la conducción por razón de edad. No podrán conducir aquellas personas que no superen el reconocimiento médico obligatorio; presenten limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas incompatibles con una conducción segura: tengan el carnet retirado por resolución administrativa o judicial.

Los expertos de RACE explican , además que "tal y como establece la normativa vigente, son los Centros de Reconocimiento de Conductores autorizados los encargados de valorar si una persona está capacitada para conducir, con independencia de su edad. En estos centros se realizan los conocidos tests psicotécnicos, que evalúan aspectos como la visión, la audición, la coordinación, los reflejos y el estado cognitivo del conductor. Mientras se superen estas pruebas, el permiso puede renovarse sin límite de edad.

Agencia ATLAS

La prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducción conlleva el pago de la tasa 4.3 de la DGT, que tiene un importe de 24,58 euros. No obstante, los mayores de 70 años están exentos de este pago, y además pueden realizar la gestión en Tráfico sin tener que solicitar cita previa. Sin embargo, sí que deben abonar el coste del reconocimiento médico, que se aplica a todos los conductores independientemente de la edad. Este examen debe realizarse siempre en un centro de reconocimiento autorizado por la DGT, que es el encargado de comunicar el resultado directamente a Tráfico, explican los expertos de RACE.