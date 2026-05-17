Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, en el que se acuerda dicha inadmisión contra la sentencia, de 17 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Dicha sentencia estimó parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre de 2021, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018. La sentencia del TSJM anuló artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones.

El motivo de anulación se centraba en la insuficiencia del informe de impacto económico, por cuanto en el proceso de elaboración de la ordenanza no se habían tomado en consideración suficientemente sus consecuencias económicas, derivadas de las restricciones a la circulación que prevé.

Una ponderación de beneficios y costes

Consideró el tribunal que se debía haber realizado una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes de las medidas adoptadas y haber valorado la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente. También se constataron deficiencias en el informe de impacto ambiental. Frente a dicha sentencia, el Ayuntamiento preparó recurso de casación. Ahora la Sección Primera de la Sala del Tribunal Supremo recuerda que para la admisión de un recurso de casación no es suficiente con estar ante la anulación de una disposición general sino que es necesaria una Justificación adicional de por qué se considera que existe interés casacional que exija un pronunciamiento por parte del Alto Tribunal.

F. E.

Y en este caso, continúa, la sentencia recurrida basa su decisión en "un completo y exhaustivo análisis del Informe de impacto económico y del resto de documentación de la Memoria de análisis de impacto normativo", de modo que el recurso del Ayuntamiento, en definitiva, "refiere una mera discrepancia con el juicio de ponderación efectuado en la resolución recurrida, refiriéndose sustancialmente a cuestiones de hecho y de valoración de la prueba, todo lo cual está excluido de la casación".

Las claves de las Zonas de Bajas Emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas delimitadas dentro de las ciudades en las que se restringe o regula el acceso de los vehículos más contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones. Estas zonas se caracterizan, en primer lugar, por el uso de etiquetas medioambientales de la DGT, que determinan qué vehículos pueden circular o estacionar en función de su nivel de contaminación. Los vehículos sin distintivo o con mayores emisiones suelen tener más limitaciones.

Otra de sus características principales es que suelen aplicarse en centros urbanos o zonas con alta densidad de tráfico, donde la contaminación es mayor. Además, pueden incluir medidas como la reducción de velocidad, restricciones horarias o limitaciones al estacionamiento.

Las ZBE también buscan fomentar una movilidad más sostenible, promoviendo el uso del transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie, así como el uso de vehículos eléctricos o menos contaminantes.

En muchos casos, el incumplimiento de estas normas conlleva sanciones económicas, ya que el acceso suele estar controlado mediante cámaras o sistemas de vigilancia.