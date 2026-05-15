Multa de 200 euros al captar la cámara a un conductor por detenerse en un semáforo en rojo con atasco: la guardia Civil extrema la vigilancia por la señal M-7.10

Circular por ciudad entre semana y, sobre todo, a horas puntas es todo un quebradero de cabeza para millones de conductores, sobre todo, en las grandes ciudades pero es que hasta en las pequeñas como Zamora a veces los atascos se apoderan de la capital, sobre todo, desde que se pusieron en funcionamiento las nuevas rotondas.

El caso es que la DGT detecta que en más ocasiones de las que nos gustaría, obviamos algunas señales de tráfico que puede que no estén a simple vista, pero que nos pueden causar una sanción.

Un ejemplo claro ocurre en los cruces. Una avenida grande con varios carriles, vamos avanzando poco a y estamos rodeados de coches por delante y por detrás. Cuando creemos que nuestra fila avanza hacia adelante, de repente todos se frenan y quedamos embotellados por no haber sabido esperar. Días después recibimos una sanción de 200 euros por lo que capto la cámara.

Lucía Feijoo Viera

La finalidad de las marcas viales es la de regular la circulación y guiar a los usuarios de la vía. Pueden utilizarse solas o con otros medios de señalización para reforzar o hacer más precisas las indicaciones, explican los expertos de RACE. Una de las más comunes en ciudad es la señal señal M-7.10, que recuerda a los conductores la prohibición de bloquear una intersección o paso de peatones, si previsiblemente se pueden quedar detenidos impidiendo la circulación transversal.

La cuadrícula amarilla que poca gente conoce

Una cuadrícula amarilla en una intersección prohíbe entrar en ella si no hay espacio suficiente para pasar, evitando quedar detenido y bloquear el tráfico, incluso con semáforo en verde. Detenerse sobre ella se considera una infracción grave sancionada con 200 euros de multa, por lo que a la hora de circular y comprobar si un semáforo se pone en verde pero puedes quedarte parado en esta señal, debes pensártelo dos veces y calcular si la fila en la que estás seguirá para delante o, por el contrario, te dejará parado sobre la M-7.10.

La norma también estipula que si ves que te has quedado parado en estas líneas no des marcha atrás, ya que no está permitido.

Muchas señales de tráfico pueden aparecer en forma de líneas, símbolos, figuras, palabras o números señalados sobre el pavimento. Pueden ser de color amarillo, azul o blanco. Si son blancas, podemos encontrarnos con marcas longitudinales, transversales, señales horizontales de circulación u otro tipo. Si son amarillas o azules, nos encontraremos con señales algo diferentes. Toda la normativa sobre las marcas viales la encontramos en el Reglamento General de Circulación.