Multado con 200 euros un conductor por superar los 90 kilómetros por hora en autopista y autovía sin haber ninguna restricción: la Guardia Civil vigila esto

¿Eres de los que le encanta "caravanear"? Estos "vehículos-casa" han ido ganando popularidad en los últimos años hasta el punto de que son muchos los que sueñan con tener una en propiedad o, al menos, alquilarla para unas vacaciones de en sueño y libertad. El sector del caravaning en España se ha posicionado como el tercer mercado más importante de Europa, solo por detrás de Alemania y Francia, según datos de la European Caravan Federation (ECF).

Esta expansión se ve respaldada por las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan las pernoctaciones en campings en un máximo histórico de 49,7 millones durante el pasado ejercicio 2025.

El crecimiento del sector viene impulsado por una mayor eficiencia económica, ya que un estudio de la plataforma CamperDays cifra en hasta un 29% el ahorro de viajar en autocaravana frente a la combinación de hotel y coche de alquiler.

Eso sí, debes saber que a la hora de viajar con una caravana enganchada en el vehículo, las normas de tráfico cambian respecto a los turismos.

"Circular con un remolque enganchado requiere cierta práctica y ser cuidadoso al volante. Porque hacia delante todo es relativamente fácil, pero la conducción puede complicarse cuando hay que hacer ciertas maniobras ‘tirando’ de un remolque, especialmente si es pesado o voluminoso, o ambos. Es fundamental adaptar la conducción a las condiciones del remolque que arrastremos: las características del vehículo tractor, las dimensiones y el peso del remolque, la velocidad de circulación o las condiciones atmosféricas son factores a considerar, pues afectan directamente a la estabilidad y la seguridad en la circulación del conjunto. Estas son las principales precauciones a tener en cuenta cuando enganchamos un remolque a nuestro coche", explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Lucía Feijoo Viera

Limitaciones de las caravanas

Las caravanas tienen una limitación específica: a 90 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en convencionales. Así que las multas pueden ascender de 100 euros hasta 600 dependiendo de la velocidad que hayas sobrepasado.

En cuanto a los ocupantes, en el caso de las autocaravanas no hay ninguna limitación para que los pasajeros pueden viajar en el interior, salvo que sobrepasase el número de plazas permitidas en el permiso de circulación del vehículo. Eso sí, tanto en cabina como en el habitáculo, el uso de cinturón o de un sistema de retención homologado es obligatorio.