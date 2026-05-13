La ciudad de España donde es más difícil aprobar el carnet de conducir

Sacarse el carnet de conducir no es igual en toda España. Aunque el examen sea el mismo objetivo para miles de aspirantes, las estadísticas cambian según la provincia y muestran diferencias claras entre unas zonas y otras.

Un análisis de Carwow compara los porcentajes de aprobados en los exámenes teórico y práctico de conducir y dibuja un mapa con las zonas donde, estadísticamente, resulta más complicado conseguir el permiso.

Actualmente, la tasa media nacional de aprobados en España es del 51,48 % en el examen teórico y del 50,90 % en el práctico.

El estudio señala además que un 36,99 % de los conductores logró aprobar el teórico después de repetirlo, mientras que en el práctico el 54,06 % consiguió superarlo tras haber suspendido el primer intento.

Las zonas con más dificultades

Según los promedios combinados de teórico y práctico recogidos por Carwow, Las Palmas aparece como la zona con la menor tasa de aprobados en España.

El análisis sitúa allí un 40,69 % de aprobados en el examen teórico y un 37,19 % en el práctico, con una tasa media combinada del 38,94 %.

En segundo lugar, aparecen las Islas Baleares, con una tasa general del 41,85 %. El estudio recoge un 40,93 % de aprobados en el teórico y un 42,77 % en el práctico.

Huelva ocupa el tercer puesto entre las zonas con menor porcentaje de éxito, con un 44,51 % de aprobados, seguida de Almería, con un 44,94 %, y Segovia, con un 45,20 %.

Carwow también analiza específicamente los exámenes teóricos y prácticos por separado. En el caso del teórico, Las Palmas vuelve a encabezar la clasificación con la tasa más baja, seguida de Baleares y Lleida.

En el práctico, Las Palmas repite como la zona con menor porcentaje de aprobados, acompañada por Orense y Córdoba.

Las zonas con mejores datos

En el lado opuesto, Soria lidera el ranking nacional con un 60,70 % de aprobados, según el promedio combinado del estudio.

Carwow le atribuye además la mejor tasa en el examen teórico, con un 59,95 %.

Badajoz aparece en segundo lugar con un promedio general del 58,34 %, mientras que Albacete ocupa la tercera posición con un 58,03 %.

Ávila y Castellón de la Plana completan las cinco primeras posiciones.

El análisis también compara la evolución de la última década. Según los datos recogidos, todas las provincias y ciudades analizadas registraron descensos en las tasas de aprobados del examen teórico.

En paralelo, Carwow preguntó a cerca de 1.000 conductores españoles por su experiencia al sacarse el carnet.

El 80 % aseguró que volvería a aprobar el examen práctico a la primera si tuviera que repetirlo hoy, mientras que un 15 % no está seguro y un 5 % cree que suspendería.