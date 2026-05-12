Llega la señal v-27 de la DGT a los coches que se vincula a la baliza v-16: un triángulo de advertencia acompañado de ondas o señal inalámbrica

"Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás". Así de claro se ha mostrado el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, sobre la baliza v-16 en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña .

Sobre este dispositivo, obligatorio en todos los vehículos para señalizar una avería en una vía interurbana, ha asegurado que "todos son ventajas". "No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado. No señalizar un accidente con este dispositivo supone una multa de 80 euros.

Pero, junto a la v-16 también llega la señal V27, un aviso digital que aparece en algunos coches conectados para advertir de incidencias cercanas en la carretera, como averías o accidentes. Pero ojo, no hay que comprarla de forma física y tiene otro funcionamiento.

"Si conduces un coche moderno con conectividad, es posible que en algún momento veas aparecer en la pantalla o en el cuadro de instrumentos un triángulo de advertencia acompañado de ondas o señal inalámbrica. Esa es la señal V27 de la DGT, un aviso digital que alerta al conductor de que existe un peligro cercano en la carretera, como un vehículo averiado o un accidente", explican los expertos de RACE. A diferencia de otras señales de tráfico, la V27 no es un dispositivo físico ni algo que el conductor tenga que comprar o colocar en el vehículo. Se trata de una señal virtual que aparece en los coches conectados cuando se detecta una incidencia en la vía y la información se transmite a través de la plataforma de tráfico DGT 3.0.

Este sistema está directamente relacionado con la baliza V16 conectada, el dispositivo luminoso que sustituyó a los triángulos de emergencia desde el 1 de enero de 2026. Cuando un conductor activa una V16 tras una avería o un accidente, la baliza envía su ubicación a la DGT y esa información puede llegar a otros vehículos conectados. Es entonces cuando aparece la señal V27, avisando del peligro incluso antes de que el conductor pueda verlo en la carretera, cuentan desde RACE. La señal V27 forma parte del sistema de tráfico conectado de la plataforma DGT 3.0, que ya está en funcionamiento. Sin embargo, no tiene una fecha de entrada en vigor como obligación para los conductores: su aparición depende de que los vehículos dispongan de la necesaria conectividad y de los sistemas capaces de recibir este tipo de avisos. Por ello, su despliegue es progresivo y solo está disponible en los coches que integran estos servicios de información de tráfico.