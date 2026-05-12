La DGT emite un comunicado para sentenciar el futuro de la baliza v-16 y es clara sobre el adiós a su uso en carretera: "No hay marcha atrás"

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra.

"En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, ha dicho que si funciona "la seguridad vial puede funcionar"

Ha sido con motivo de la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"Somos el país de Europa que más camina, que tiene más desplazamientos a pie", ha indicado para insistir en que "uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello".

Al hilo de ello, ha aludido a la situación de Galicia y sus condiciones "especiales" por la dispersión poblacional y los accidentes que se registran de peatones cuando van por vías que conectan distintas localidades rurales.

Futuro de la baliza v-16

En otro orden de cosas, y sobre la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos para señalizar una avería en una vía interurbana, ha asegurado que con la misma "todos son ventajas". "No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado.

"Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás", ha añadido para remarcar que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos".

Mientras, la alcaldesa herculina, Inés Rey, ha hecho referencia a la importancia de poner en el centro de las políticas al ciudadano. También ha apuntado a la necesidad de poner a la persona que va a pie en uno de los objetivos prioritarios.

Unas declaraciones que llegan después de que hace unos días Vox registrara una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos. En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".

Asimismo, en caso de aprobarse esta enmienda, "no será exigible su conectividad con los sistemas de detección de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de los dispositivos. Los triángulos, por su parte, "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal". Vox se muestra está a favor de "mejorar" la seguridad vial de los españoles con "medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero, mediante estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de compleja visibilidad y climatología adversa