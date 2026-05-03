Multado con 200 euros un conductor que circuló y aparcó con corrección... pero puso un cartel de "se vende" en la ventanilla: la Guardia Civil extrema la vigilancia
La normativa de tráfico advierte sobre la prohibición de elementos que obstaculicen la visión del conductor, como los carteles en los cristales
Manuel Riu / A. O.
Cuando pensamos en multas de tráfico, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es por exceso de velocidad, en un control de alcoholemia, en un parquímetro o, quizá más reciente, por no llevar la baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero y que tantos titulares ha acaparado en los últimos meses.
Pero, más allá de estas multas, existen otras sanciones completamente desconocidas para los conductores y que, aunque no sepamos que está prohibido, ya forma parte de la cotidianidad debido a las veces que lo hemos visto por la calle.
Por ejemplo, seguro que sabes que en el coche no puedes llevar a más personas de las permitidas –cuidado con los coches pequeños homologados para cuatro ocupantes- pero lo que posiblemente desconozcas es que si incumples esta norma te pueden poner una multa de 80 euros. Si se supera el 50% el número de plazas autorizadas sin contar con el conductor la infracción pasa a considerarse como muy grave y te pueden sancionar con 500 euros, te pueden retirar el carnet de conducir durante tres meses y además te pueden quitar cuatro puntos del carnet, tal y como explican los expertos de RACE.
Pero, además existe una multa de lo más curiosa, que puede suponer una sanción que va desde los 200 euros hasta incluso los 1.500: con un cartel de ‘se vende’ en las ventanillas. Según RACE el motivo de la sanción está justificado porque harías un uso indebido de la vía pública y porque te puede dificultar la visión al volante. Esta sanción puede variar según la ordenanza municipal de cada localidad. Pero en lugares como Vitoria puede alcanzar hasta los 1.500 euros.
A su vez, El Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente la colocación de pegatinas y adhesivos en el parabrisas y otros cristales del coche, aunque sí explica en el artículo 19 cómo debe ser la visibilidad en el vehículo: “La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias”.
Campo de visión y atención
Por tanto, en ese artículo indica que no se pueden llevar adhesivos si impiden ver al conductor correctamente. Lo mismo ocurre con el artículo 18 del RGC: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.
Eso sí, en el caso concreto del cartel de Se Vende, está prohibido y su colocación supone el riesgo de ser sancionado con las multas antes comentadas.
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