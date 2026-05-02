Multado con 600 euros un conductor que circulaba respetando la velocidad de la autovía pero fue cazado por la "saliva": la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior del coche

La Fundación Mapfre y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) han presentado una hoja de ruta con 23 medidas para prevenir el consumo de drogas en la conducción, entre las que proponen tolerancia 0 a las drogas al volante, el refuerzo de los controles aleatorios de saliva en carretera y programas obligatorios de rehabilitación para conductores reincidentes.

Así lo han planteado durante el 'Seminario Internacional sobre conducción bajo los efectos de las drogas', donde han destacado que el 16,4% de los conductores fallecidos da positivo en sustancias, principalmente cocaína y cannabis, según el último informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El cannabis, la más habitual

En el caso de los peatones, han recordado que la presencia de drogas (distintas del alcohol) en viandantes fallecidos se ha constatado en el 11% de los fallecidos, siendo también el cannabis la droga más habitual, en dos de cada tres peatones.

PI STUDIO

En el ámbito del control y la supervisión, en 2024 se realizaron 122.938 pruebas de drogas, un 20,6% más que en 2023.

El director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán, ha declarado que la conducción bajo los efectos de las drogas sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial, por su desproporcionado impacto directo en la siniestralidad".

"Por eso, necesitamos más educación vial, más concienciación social y una forma distinta de entender la responsabilidad al volante y la prevención. Solo así podremos avanzar hacia una movilidad más segura", ha manifestado Guzmán.

Lucía Feijoo Viera

El director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Álvaro Gómez, ha defendido que "reducir la siniestralidad vinculada a las drogas exige un enfoque integral que contemple formación, concienciación, vigilancia, promoción de la seguridad vial laboral, investigación e intervención terapéutica en el ámbito sanitario". "Para todo ello, será necesaria una buena coordinación entre administraciones", ha añadido.

Más controles

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, Antonio Avenoso, ha añadido que "conducir bajo los efectos de las drogas es un factor importante, aunque a menudo subestimado, en las muertes en carretera". "Ya no podemos tratarlo como un problema secundario. Para salvar vidas de manera efectiva, las estrategias nacionales deben ir más allá de la aplicación ocasional de la ley y adoptar un enfoque integral", ha afirmado.

"Esta hoja de ruta aborda la raíz del problema, combinando un límite claro de tolerancia cero y un aumento de las pruebas en carretera con la rehabilitación obligatoria. Solo integrando un control estricto con un cambio de comportamiento a largo plazo podremos reducir significativamente el número de familias devastadas por estas tragedias evitables", ha declarado.

Tal y como explican desde el Ministerio de Sanidad, la mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito siempre que no se destine al tráfico ilegal de estupefacientes. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas de carácter grave o muy grave con multas de 601 hasta 30.000 euros por el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. Cuando los infractores en materia de consumo o tenencia sean menores de edad, la sanción de multa podrá suspenderse, primero y extinguirse, después, si los mismos se someten voluntariamente y sin abandonarlo a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación.