Estás pagando de más por el rodaje de tu coche: estos vehículos en Castilla y León tienen bonificaciones del 75%

El impuesto de circulación, conocido popularmente como la "viñeta" o el rodaje, lo tienen que pagar de forma obligatoria todos los dueños de vehículos de motor: desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje por el hecho de estar dados de alta en Tráfico, ya circulen o no con él. Eso son en toda España 37,8 millones de conductores. Este tributo local, cuyas cartas de pago llegan entre marzo y mayo, varía según la potencia fiscal del vehículo (es decir, los caballos) y el municipio.

En todos los municipios de España, incluidos los castellanos, hay bonificaciones en la "viñeta", pero muchos conductores las desconocen y acaban pagando más. El principal problema es que tiene que ser el conductor quien solicite al ayuntamiento dicha rebaja. De lo contrario, le seguirá llegando el impuesto "normal". Hablamos de los vehículos eléctricos o los híbridos enchufables. Estos, en la mayoría de concejos, pueden llegar a pagar hasta un 75% menos. Es el caso de Gijón. En Oviedo, por contra, este descuento se queda en el 50%.

Por su parte, los vehículos históricos y de más de 25 años no tienen que pagar nada. Están exentos de este impuesto.

Castilla y León

Salamanca es la capital de provincia con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica más alto de la comunidad y también figura entre las más caras de España, lista de la que este año salió Valladolid, tras aprobar una rebaja del 10% ciento en todos los tramos. Zamora, sin embargo, es la capital de provincia más barata para los vehículos de menos caballos (49 euros un utilitario normal) y la más cara de Castilla y León junto con Ávila y Salamanca para los de alta gama, que superen los 20 caballos fiscales.

Mientras un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal, paga en Salamanca 67,76 euros, en Zamora el impuesto es un 27,57% menor, hasta los 49,08 euros. Tras Salamanca, el impuesto más caro para este tipo de automóviles lo tiene Soria, la única capital de provincia de la comunidad que lo ha subido este año con 64,88 euros, seguida de Burgos (62,62 euros). Tanto en Segovia como en Ávila está en 60,66 euros; en León en 58,50 euros y en Valladolid en 61,34 euros.

Impuesto de vehículos en las capitales de provincia de Castilla y León / / Ical

Según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), donde se pone de manifiesto las enormes diferencias que existen entre ciudades, mientras este tipo de vehículo paga en Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros, en Madrid son 59 euros, en Barcelona 68,16 euros y en San Sebastián 89,25 euros. Es decir, un 161% más caro en San Sebastián que en Tenerife.