Nuevo adiós a la baliza v-16 tras su implantación obligatoria el 1 de enero: "Genera desigualdad y genera peligro"

La senadora del PP María Jesús Bonilla ha cuestionado la eficacia, el proceso de homologación y el coste de la baliza v-16, además de pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare si ha existido "trato de favor" a empresas, mientras que el titular de Interior ha defendido la medida al asegurar que su objetivo es "salvar vidas" y que está "perfectamente certificada".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Bonilla ha reclamado al ministro que explique "dónde están los informes que avalan la eficacia de esa baliza", al tiempo que ha advertido de que "hay muchas dudas y ninguna certeza" y que "son muchos los expertos, incluso parte de la Guardia Civil, que la cuestionan".

Asimismo, ha cifrado en "más de 1.500 millones de euros" el coste de las balizas para los ciudadanos, incluidos "más de 300 millones en concepto de IVA", y ha cuestionado si la medida responde "a la seguridad vial o para recaudar". Además, ha reprochado al Ejecutivo que no comunicara la medida a la Comisión Europea "cuando tenían obligación", y ha concluido que el Gobierno ha obligado a los ciudadanos a adquirir un dispositivo "que no tenemos la tranquilidad de que sea legal" ni "contrastado que sea seguro".

En su respuesta, Marlaska ha defendido que la baliza v-16 "ha sido estudiada durante los últimos ocho años" y ha subrayado que la Comisión Europea "no solo ha dado el visto bueno" a la regulación, si no que ha señalado que "España es un ejemplo en medidas de seguridad vial, estando la siniestralidad por debajo de la media europea".

Asimismo, el titular de Interior ha destacado que España presenta una siniestralidad por debajo de la media europea y que en torno al 10% de los fallecidos en vías interurbanas corresponde a personas que están fuera del vehículo. En concreto, ha señalado que "un 25% del 10% eran personas que estaban saliendo de sus vehículos para colocar los triángulos".

"Lo importante, vuelvo a decir, es salvar vidas", ha reiterado el ministro, que ha defendido que la medida busca evitar que los conductores tengan que abandonar el vehículo en situaciones de riesgo.

Marlaska ha asegurado además que las balizas "están homologadas" por el Ministerio de Industria y por "las entidades adecuadas, perfectamente certificadas y evaluadas continuamente", y ha indicado que su coste es de "40 euros". También ha avanzado que, en los primeros tres meses de aplicación, "se ha reducido un 19% el número de víctimas mortales", aunque ha precisado que las medidas serán evaluadas con el tiempo.

"Ha habido otras medidas que también ustedes criticaron. Ustedes criticaron que se instalara el cinturón de seguridad en los asientos de atrás. Ustedes criticaron también el carne por carne. Y hemos reducido de 4.500 fallecidos en siniestros viales en el año 2004-2005, ahora se va a cumplir 20 años, a 1.200. Todas estas medidas vienen para quedarse y para salvar vidas", ha expresado el ministro.

En el turno de réplica, Bonilla ha reprochado al ministro que no se han aportado los informes solicitados. Además, ha afirmado que España es "el único país de la Unión Europea que tiene esta medida" y ha advertido de "un aumento" reciente de atropellos, al tiempo que ha sostenido que la baliza v-16 "genera desigualdad y que genera peligro o, por lo menos, no está contrastado".

Finalmente, la senadora ha pedido la dimisión del ministro al considerar que "no puede continuar en su sitio", mientras que Marlaska ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que "con los españoles, con la Seguridad Vial, sí que no se juega y no se miente", al tiempo que ha negado la relación entre los atropellos y la baliza y ha acusado al PP de "faltar a la verdad", defendiendo que el dispositivo evita que los conductores salgan del vehículo y que por ello se reduce el riesgo en carretera.