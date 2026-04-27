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Multado con 200 euros pese a tener la baliza v-16 pero no tener en cuenta otro dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Hay que extremar la precaución cuando estamos conduciendo

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. / EP

Benito Domínguez

La baliza v-16 es obligatoria en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero, sin embargo llevarla encima no exime de cumplir otras normas de tráfico, como el dispositivo prohibido que podría acarrearnos una multa de 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil extrema la vigilancia.

Y es que hay que extremar la precaución cuando estamos conduciendo, ya que usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes es motivo de sanción. No solo eso, conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de seis puntos del carné.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) señalan que "la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención".

Por eso no podemos utilizar nuestro teléfono móvil. Actualmente una forma más segura es utilizar el manos libres del coche, que está conectado a nuestro teléfono y así no existe posibilidad de distraernos".

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Manos libres

Algunos manos libres de los coches más nuevos incluyen sistemas que, además de las llamadas, también permiten leer y escribir mensajes utilizando solo la voz.

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