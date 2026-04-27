Multado con 200 euros pese a tener la baliza v-16 pero no tener en cuenta otro dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia
Hay que extremar la precaución cuando estamos conduciendo
Benito Domínguez
La baliza v-16 es obligatoria en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero, sin embargo llevarla encima no exime de cumplir otras normas de tráfico, como el dispositivo prohibido que podría acarrearnos una multa de 200 euros. Y cuidado, porque la Guardia Civil extrema la vigilancia.
Y es que hay que extremar la precaución cuando estamos conduciendo, ya que usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes es motivo de sanción. No solo eso, conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de seis puntos del carné.
Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) señalan que "la cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención".
Por eso no podemos utilizar nuestro teléfono móvil. Actualmente una forma más segura es utilizar el manos libres del coche, que está conectado a nuestro teléfono y así no existe posibilidad de distraernos".
Manos libres
Algunos manos libres de los coches más nuevos incluyen sistemas que, además de las llamadas, también permiten leer y escribir mensajes utilizando solo la voz.
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- DIRECTO | Ourense - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-2)
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
- Remontada y acierto del VAR: el Zamora CF gana en Ourense y consolida la tercera plaza
- Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
- La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?